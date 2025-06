Mladi glazbenik oduševio je publiku CMC festivala u Vodicama novim singlom 'Još te čekam'

CMC festival u Vodicama godinama već otkriva hitove, ali i nova imena domaće glazbene scene, a ovaj put predstavio nam se glazbenik Nino Mrčela koji je svojom emocijom, karizmom, glasom i energijom oduševio publiku. Nino je u Vodicama oduševio svojim novim singlom "Još te čekam", a otkrio nam je da je prije prvog izlaska na vodičku pozornicu imao pozitivnu tremu te opisao kako je došlo do ovog hita.

- Pjesma je nekako pronašla mene. Dobio sam na izbor par pjesama i pjesma "Još te čekam" dirnula me u srce. Tekst je baš romantičan. I to je bilo to... Odmah sam vidio svoju muzu Morsku vilu negdje na pučini mora kako mi se vraća... - rekao je te dodao da je na pjesmi surađivao s Marijom Vidović te Brunom Likićem koji je autor pjesme. Tu je bio i direktor Croatia Recordsa Želimir Babogredac koji je pomogao savjetima i svojim iskustvom.

- Vrhunski snimatelj Goran Martinac bio mi je veliki oslonac na snimanju pjesme i Croatia Records gdje smo snimali pjesmu. Moram zahvaliti velikoj podršci ekipe iz Croatia Recordsa; Nikolini Mazalin, Ivi Čaisa koja je osmislila moj prvi lyrics video za ovu pjesmu, urednici Klaudiji Čular i cijeloj ekipi CMC televizije na predivnoj suradnji - ističe Nino te dodaje da ga je publika u Vodicama osvojila i da pljesak koji je dobio mu puno znači, a pjesma je dobro prihvaćena i na digitalnim platformama.

Inače, Nino ovom pjesmom započinje svoju solističku karijeru koja mu je životni san, a plan mu je i uskoro objaviti novi album.

- U planu je s ekipom krenuti u stvaranje mog prvog albuma - tome se iznimno veselim jer je rad s njima moja velika inspiracija. Ljeto će biti dosta radno, što je divno jer obožavam biti s mojom publikom. Po Dalmaciji me možete naći na različitim ljetnim pozornicama i klubovima - najavljuje te dodaje da o svemu obavještava publiku na društvenim mrežama. Ovaj pjevač svira harmoniku i gitaru.

- Harmoniku sam počeo svrati prvo s mamom od moje 10. godine, jer i ona svira harmoniku, pa sam krenuo kasnije na privatne satove. U našoj kući jako volimo glazbu, a harmonika je s vremenom postala dio mene - volim i zaspati s harmonikom. A gitaru sam morao naučiti... Prvo iz gušta i radi društva, a kasnije je bilo i simpatično promijeniti usred nastupa harmoniku za gitaru - kaže pjevač kojeg je publika mogla vidjet i u Zvezdama Granda prije nekoliko godina.

- Potpuno novo i lijepo iskustvo za mene u to doba. Predstavio sam se široj javnosti, lijepo su me ljudi zapazili i mogao sam puno naučiti iz toga razdoblja - prisjeća se glazbenik koji kao uzore navodi Željka Bebeka, Zdravka Čolića, Kemala Montena...

U slobodno vrijeme je pravi morski vuk - s crticom romantike - kaže. - Slobodno vrijeme volim provoditi na brodu, na moru. Obožavam sportski ribolov, volim i vožnje motorom. Sve to puni baterije. Na brodu imam uvijek i gitaru i jednu mini harmoniku. Volim kad sam sam na brodu pa sam sebi zasviram, a šum valova mi daje ritam - objašnjava te dodaje da su mu najveća podrška obitelj i prijatelji.