Mladen Grdović otkrio nove detalje o odnosu s Brankicom: 'Hvala Bogu da mi je dala po repu'

Zadarski glazbenik Mladen Grdović (64) snimio je više od 340 autorskih pjesama, a ove godine krajem studenog slavi 45 godina glazbene karijere. Svoj slavljenički koncert održat će u Zadarskom Višnjiku, a na ovogodišnjem festivalu u Vodicama predstavio je pjesmu ''Ne plači za njom majko''.

- Kaže ne plači majko za njom. Matere su uvijek one koje su zadnje plakale. Ja koji imam pokojnu mater, oca i brata. Naloži stari kamin mama, u tome stilu - ispričao je glazbenik za IN magazin o novoj pjesmi. Pjevač je rekao i kako mu je njegova bivša supruga Brankica i dalje jedina ljubav.

VEZANI ČLANCI:

- Ljubav je još uvijek na svom mistu, ljubav je još uvijek moja Brankica. Ja njoj ona meni, hvala Bogu da mi je dala po repu kako sam zaslužia, ali jedan bez drugog ne možemo i to je to - otkrio je.

Progovorio je i o svom odnosu s alkoholom.

- Ja sa tri bevande – ja sam gotov. Moj pokojni Coce je moga piti, on je mogao piti, ali ja nisam moga. Ja nisam za to, tri četiri i ja sam gotov. Ja sam za sport. Što bi rekli ja evo ulazim u treću dob pa moramo biti malo pažljiviji. Iako sam vidio iznenadili su me neki strani pjevači u Europi sad kad su došli - kazao je iskreno za IN magazin.

Podsjetimo, turbulentan odnos Grdovića i njegove sada bivše supruge Brankice (52) često je punio medijske stupce. Brankica i Mladen često su se svađali i mirili, a njihov brak službeno je okončan 2020. godine na Općinskom sudu u Zadru. Pjevač je prošle godine po prvi puta progovorio o njihovom razvodu i otkrio u kakvim je odnosima danas s Brankicom.

- Sve je fenomenalno. Brankica i ja u dobrim smo odnosima. Ona živi kod svojih, ja sam u svojoj kući u Arbanasima. Ona je i dalje dio mog života, iako više nismo zajedno - rekao je Mladen za Slobodnu Dalmaciju. U ožujku prošle godine Grdović je medijima otkrio i da se pomirio s Brankicom te da mu je ona sve oprostila.

- Jako mi je drago što sam se pomirio sa svojom Brankicom, danas ću ručati kod nje, neopisivo puno mi je nedostajala pune tri godine! Mi muškarci se pravimo frajeri, govorimo kako mi sve stvaramo, pridonosimo, lako je tako stvarati kad te kući čeka sve, ručak, čista kuća i druge stvari. Brankica mi je sve oprostila, bila je potpuno u pravu, kad sam imao priliku i slobodan prostor, umjesto s njom izlazio sam sa svojim društvom, nisam je poštivao, ali mi glazbenici smo poznati po tome da skrećemo s puta, to je normalno za nas - rekao je tada Mladen za Antena Zadar.

Podsjetimo, Mladen i Brankica u braku su proveli 22 godine, a njihov brak okončan je nakon što je Brankica u svibnju 2020. godine podnijela tužbu za razvod braka. Sud je njezinu tužbu potvrdio u kolovozu zaključivši kako nema šanse da se par pomiri. Ona je u svom iskazu sudu rekla kako su im bračni odnosno trajno poremećeni i nije vidjela više mogućnost zajedničkog života.

VIDEO Nina Violić odala Nevenu Ciganoviću: 'I danas me žene zovu i govore da su držale moju sliku na zidu'