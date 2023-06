Dean Kotiga nasmijao objavom: 'Sve kolegice influencerice imaju ovu fotku, pa sam htio i ja'

Lovac iz kviza 'Potjera' i 'Superpotjera' i influencer Dean Kotiga otkrio je kako je putovao u Iran. Dean je na Instagramu objavio fotografiju snimljenu u džamiji, a opisom objave, Dean je nasmijao svoje pratitelje na društvenoj mreži. Naime, on se našalio na račun influencera.

- U ožujku ove godine sam zasluženo osvojio nagradu za Najboljeg balkanskog influencera u kategoriji 34-37 godina i besplatni put u bilo koju zemlju s izlazom na more i ja sam se odlučio za Iran. Sve največe kolegice influencerice imaju fotku iz Pinkmosk iz Shiraza u toj poznatoj haljini na rozo cviječe ispred tih pločica na rozo cviječe pa sam i ja htio to imati u svom portfelju i media kitu za sve buduče poslovne ponude. Nakon što je cijeli moj crew odradio taj fotosešn i mijesec dana smo to fotošopirali evo konačnog rezultata kojeg djelim s vama mojim sljedbenicima pa slobodno uživajte u ovoj prekrasnoj fotki! Fotka je provučena kroz legendarni Mayfair filter jer je putovanje bilo u svibnju pa je pošteno da bude taj filter - napisao je u objavi u kojoj je namjerno istaknuo neke pravopisne greške.

Inače, Kotiga je ranije sebe nazivao "najvećim lokalnim, ako ne i regionalnim influencerom", a na Instagramu ga prati više od 90.000 ljudi. Na ovoj se društvenoj mreži često šali na svoj i tuđi račun, a tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru koje se odvilo u prosincu posvetio je i pjesmu našoj najvatrenijoj navijačici Ivani Knoll.

- Ivana Knoll ti si moj idol, samo navijaj glasno zavijaj, lijevo, desno, vrti, maši da otiđu naprijed naši, moja hvala ide tebi a ti tamo svih pozdravi - otpjevao je Kotiga i nakon pjesmice poslao je još jednu poruku svojoj kolegici influencerici Ivani.

- Moja kratka pjesmica je zahvale kolegici influencerici Knoll koja je u Kataru na terenskom radu i poručio bih da je cijela zajednica hrvatskih influencera uz nju, svi smo uz tebe slažemo se da radiš super posao i vidio sam da ju je Piers Morgan zvao u svoju emisiju i to je potvrda njezine kvalitete, Ivana drži se i sretno - poručio je Kotiga tada.

