Božo Vrećo otkrio javnosti identitet muškarca koji mu prijeti smrću, sve prijavio i policiji

Bosanskohercegovački glazbenik Božo Vrećo dobio je na svom privatnom profilu na Facebooku prijetnje smrću, a sve je odlučio prijaviti policiji. Na Facebooku je objavio i poruku koju je dobio.

- Mili moji, djelim vam i ovo,moje jutro je započelo prijavom u policiji zbog PRIJETNJI SMRĆU koje su mi došle.Sve je evidentirano i proces tek slijedi. Sve je to atak samo na mene, na moju intimu, na moju umjetnost, na moj odgoj, na moj intelekt,na moju slobodu, atak na čovjeka koji nikad nikom ružno nije pomislio i neće, čak ni u ovom trenu - napisao je kralj sevdaha i dodao kako ne može ni opisati kako se osjeća.

- Ne mogu vam opisati taj osjećaj kada vas neko kome ništa nažao niste učinili toliko vrijeđa, poziva na linč i priželjkuje vašu smrt, pritom ono što me sigurno najviše pogodilo jeste grozno vrijeđanje moje majke, pogledajte kakvim smo to monstrumima okruženi, pogledajte taj vokabular i primitivnost, zar može gore, podlije i gnusnije od ovog, u šta su se to ljudi pretvorili?! - zapitao sam Božo i napisao da mu je majka najveća utjeha.

Foto: Facebook Moja Mila sada puno brine za mene i najgore je što je u ovom trenutku ne mogu zagrliti i utješiti pa ću reći ovako javno, Majčice moja, ne plači, dobro sam! Bog me štiti i On je uvijek uz mene. Hvala vam svima što ste ljubav koja mi sada više nego ikad treba, što me nikad niste napustili i što skupa sa mnom sve ovo prolazite. Teško breme je na mojim plećima al uvijek vjerujem da dobro pobjedjuje zlo i to mi daje snagu - napisao je Božo.