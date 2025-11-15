Miss Universe Hrvatske: Uvijek me prate molitva i krunica, u potrazi za mirom idem u Međugorje

Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović objavila je novu fotografiju na Instagramu na kojoj je pozirala u večernjoj haljini. "I još par isječaka s jučerašnje gala večeri u ovoj nevjerojatnoj ručno izrađenoj haljini", napisala je Laura, a haljina koju je nosila djelo je dubrovačke dizajnerice Džemile Dilberović. Ova objava s Tajlanda gdje se Laura priprema s ostalim misicama za svjetski izbor, izazvala je niz komentara divljenja. "Ti si izvanserijska, nadahnjujuća,predivna osoba koja je unutarnjom ljepotom bacila na koljena cijeli svijet...originalna kakva jesi", pisalo je u jedno od komentara ispod ove objave. Prije toga Laura je objavila i fotografije u kupaćem kostimu te jedan video.

Odjevena u elegantan, plavo-bijeli jednodijelni kupaći kostim dugih rukava koji savršeno ističe njezinu vitku i isklesanu figuru, Laura je prošetala s nevjerojatnom samouvjerenošću i gracioznošću, baš poput iskusnog supermodela na pistama Milana ili Pariza. Njezin hod, držanje i osmijeh koji ne skida s lica odaju dojam djevojke koja je potpuno svjesna svoje ljepote i karizme te je spremna pokoriti svijet. Nedavno je Laura otkrila u razgovoru za Net.hr i kakve male rituale i srećonoše ima na važnim događajima.

Naša lijepa misica javila se iz Tajlanda Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Da, uvijek me prate molitve i krunica. Vjera mi je važan oslonac, a molitve dragih ljudi daju mi mir i snagu. Nije ritual u klasičnom smislu, ali kad god osjetim potrebu za mirom i blagoslovom, odem u Međugorje. Tamo uvijek pronađem ono što mi treba - rekla je Laura. Otkrila je tada i koju poruku želi poslati na ovom izboru ljepote. - Poruka koju želim prenijeti jest da kruna nije samo simbol ljepote, već i odgovornosti. Kroz nju dobivamo priliku djelovati i pomagati drugima. Organizirala sam modnu reviju za djecu s neadekvatnom roditeljskom skrbi i shvatila da im je još važnije pružiti pažnju, ljubav i vrijeme. To je tema koju želim istaknuti, da oni koji imaju priliku zasjati, imaju i dužnost osvijetliti put onima kojima je potrebna nada - rekla je Laura.