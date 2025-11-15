Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
LAURA GNJATOVIĆ

Miss Universe Hrvatske: Uvijek me prate molitva i krunica, u potrazi za mirom idem u Međugorje

Foto: Instagram
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
15.11.2025.
u 20:13

Poruka koju želim prenijeti jest da kruna nije samo simbol ljepote, već i odgovornosti, rekla je nedavno Laura Gnjatović

Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović objavila je novu fotografiju na Instagramu na kojoj je pozirala u večernjoj haljini.  "I još par isječaka s jučerašnje gala večeri u ovoj nevjerojatnoj ručno izrađenoj haljini", napisala je Laura, a haljina koju je nosila djelo je dubrovačke dizajnerice Džemile Dilberović. Ova objava s Tajlanda gdje se Laura priprema s ostalim misicama za svjetski izbor, izazvala je niz komentara divljenja.  "Ti si izvanserijska, nadahnjujuća,predivna osoba koja je unutarnjom ljepotom bacila na koljena cijeli svijet...originalna kakva jesi", pisalo je u jedno od komentara ispod ove objave. Prije toga Laura je objavila i fotografije u kupaćem kostimu te jedan video. 

Odjevena u elegantan, plavo-bijeli jednodijelni kupaći kostim dugih rukava koji savršeno ističe njezinu vitku i isklesanu figuru, Laura je prošetala s nevjerojatnom samouvjerenošću i gracioznošću, baš poput iskusnog supermodela na pistama Milana ili Pariza. Njezin hod, držanje i osmijeh koji ne skida s lica odaju dojam djevojke koja je potpuno svjesna svoje ljepote i karizme te je spremna pokoriti svijet. Nedavno je Laura otkrila u razgovoru za Net.hr i kakve male rituale i srećonoše ima na važnim događajima. 

Naša lijepa misica javila se iz Tajlanda

- Da, uvijek me prate molitve i krunica. Vjera mi je važan oslonac, a molitve dragih ljudi daju mi mir i snagu. Nije ritual u klasičnom smislu, ali kad god osjetim potrebu za mirom i blagoslovom, odem u Međugorje. Tamo uvijek pronađem ono što mi treba - rekla je Laura. Otkrila je tada i koju poruku želi poslati na ovom izboru ljepote.  - Poruka koju želim prenijeti jest da kruna nije samo simbol ljepote, već i odgovornosti. Kroz nju dobivamo priliku djelovati i pomagati drugima. Organizirala sam modnu reviju za djecu s neadekvatnom roditeljskom skrbi i shvatila da im je još važnije pružiti pažnju, ljubav i vrijeme. To je tema koju želim istaknuti, da oni koji imaju priliku zasjati, imaju i dužnost osvijetliti put onima kojima je potrebna nada - rekla je Laura.
Ključne riječi
showbiz Miss Universe Laura Gnjatović

Komentara 1

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
21:04 15.11.2025.

Fakat je cura lijepa, a sad vidim da je i pametna i naša. Patite vi lgbt debele grdobe hahahaha, niko vas neće, ne morate se bojat hahahahahahaha

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja