Mislav iz 'Života na vagi' progovorio o zdravstvenom stanju: 'Napokon se dobro osjećam'

Mislav Vlašić jedan je od finalista prošle sezone showa "Život na vagi", a osim velike transformacije Mislav se u emisiji i zaljubio. Naime, prohodao je s kandidatkinjom Silvijom Temšić, a njihova romansa nastavila se i nakon showa. Nedavno je Vlašić imao nekih zdravstvenih problema te boravio nekoliko dana u bolnici, a potom bio i na operaciji žuči. Sada je otkrio kao se osjeća.

- Super se osjećam, vratio sam se na normalnu prehranu i jedem zdravo, ništa mi od namirnica ne smeta što je super. Treniram tri puta tjedno sa Silvijom - rekao je Mislav za RTL.hr te dodao da je i Silvija odlično. Također, dodao je kako je u svibnju kum na svadbi, a Silviji i njemu će to biti prva zajednička svadba.

- Imamo tri svadbe ove godine. Pronašao sam savršeno odijelo i za to nisam trebao ići u posebne prodavaonice. Silvija je, također, pronašla idealnu haljinu. Ona jako želi i da odemo na tečaj plesa, no nisam ja za to - objasnio je.

Podsjetimo, Mislav je krajem ožujka završio na operaciji. "Opet bolnica, ali žuč izvađena", pisalo je na fotografiji koju je objavio na svom Instagramu, a na slici je vidljivo kako se nalazi u bolničkom krevetu. Javio se za RTL gdje je objasnio da se radi o dogovorenoj operaciji koja je povezana sa zdravstvenim problemom s kojim se nosio prošlog mjeseca. "Operacija je super prošla. Nisam imao nikakvih problema, dvije noći sam proveo tamo i sada izašao", rekao je Mislav i otkrio da ga boli trbuh zbog šavova. "Neugodno je, zateže. Malo teže hodam, no dobro sam", priznao je i dodao da je njegova djevojka Silvija bila u većem strahu zbog operacije nego on.

"Nisam bio u strahu zbog operacija, više su drugi bili, a posebno je Silvija bila u strahu. Odmah sam planirao i početi raditi u ponedjeljak, no ipak još neću moći, moram se odmarati", dodao je. Trenutačno mora treninge staviti na pauzu zbog operacije, a što se tiče hrane, prepisana mu je stroga dijeta u trajanju od dva tjedna.

