Mislav iz 'Života na vagi' javio se iz bolnice i otkrio što se dogodilo: 'Silvija se baš zabrinula'

FANTAZIJA

Grše predstavlja novi singl s videospotom snimljenim u Milanu

Singl "Fantazija" energičan je uvod u njegov najveći solo koncert do sada - u subotu 10. veljače u zagrebačkom Domu sportova, što i on sam s nestrpljenjem iščekuje: "Prije svega hvala publici na svoj podršci i jedva čekam stati na pozornicu Doma sportova i napraviti najveći spektakl do sada".