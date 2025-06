Mile Kekin kod Mojmire Pastorčić o uhićenju: Te dvije stvari su mi sredstvo za rad i nisu mi još vraćene

Gost Mojmire Pastorčić u emisiji "RTL Direkt" bio je glazbenik Mile Kekin koji je nedavno objavio novu pjesmu "Ilica i marica – hajka za odrasle" koju je napisao iz osobnog iskustva privođenja. Bio je ovo prvi Kekinov televizijski intervju nakon što je prije dva mjeseca bio uhićen vezano za aferu s vilom u Momjanu. Podsjetimo, sporna vila bračnog para Kekin se našla pod istragom USKOK-a i Kekin je bio priveden i sada je ispričao sve o tom danu kada mu je policija pokucala na vrata.

- Bilo je ružno i šokantno, bio sam van sebe, nisam znao što se događa. Cijelo to iskustvo ulaska u naš stan, to moje privođenje, pa onda taj pretres stana. Onda, naravno, vrhunac cijelog spektakla je bilo spektakularno privođenje, ulazak u automobil policijski s puno novinara koji su to slikali. Zatim su me vozili u pritvor, tamo su sve to obavili, sve te procedure. Sve to traje. Onda su me vozili na drugi dio grada u DORH, gdje su me, nakon desetak minuta razgovora sa službenicima, pustili. Kao da mogu ići doma, što je samo dokaz tome da je sve to bio inscenirani igrokaz. Ja sam bio dojma da su i policajci bili svjesni toga, da je sve to bio igrokaz koji služi tome da me se sramoti, maltretira i ponižava. To je zapravo bio cilj cijele te akcije, čim je to trajalo desetak minuta - ispričao je Kekin u razgovoru s Mojmirom. Voditeljica ga je upitala i što je po njemu bio motiv uhićenja i ispitivanja i načina na koji se sve to odvilo, a glazbenik je rekao kako je cilj bilo njegovo poniženje i kako se zato cijela situacija oko njegovog privođenja odvijala baš na taj način. Opisao je i kako je izgledao razgovor u DORH-u.

- To je trajalo, onako pet/deset minuta. Tamo su me pitali kako je došlo do toga, kako sam ja kupio tu kuću. Ja sam rekao da sam to, to i to napravio. Aha, dobro, možete ići, slobodni ste. I onda te opet voze nazad na drugi dio grada i onda ti vraćaju stvari. To je bilo jako dramatično, oduzeli su mi vezice. Ali ne samo to, oduzeli su mi i mobitel i laptop. I to je evo sada već dva mjeseca, nemam ni jedno ni drugo, što nije mala stvar. Uz gitaru mi je to sredstvo za rad, tu su mi programi glazbeni i tako dalje. Ja sam razgovarao s nekim IT stručnjacima koji su rekli da su to vađenje podataka mogli obaviti za 15 minuta. Ali uglavnom, vratili su mi vezice, hvala Bogu - rekao je Mile.