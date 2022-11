Mila Elegović o tretmanima ljepote kojima se podvrgnula: 'Koristim filere, suludo je lagati javnost'

Kazališna glumica Mila Elegović (52) u emisiji "Zdravlje na kvadrat" progovorila je o svom načinu života, izgledu i zdravlju. Otkrila je i kako se nosi sa svojim godinama.

- Sve ti je manji prag tolerancije. Sve više voliš sebe, voliš ugađati sebi. Ali ima jedna stvar! Naime, kako sam ja žena u menopauzi, sad ću opet dobiti po sebi - zašto to govoriš... Ali ja to govorim jer na toj ženskoj promjeni je nekakva stigma, nešto je, kako bih rekla nije lijepo, izgleda kao da je žena mrtva, ali to nije istina. Žena tek tada prelazi u jednu fantastičnu, najbolju fazu svoga života, i mora, ti reći da sam tu naučila poštovati svoje godine, u smislu da kad mi dođe da se odmorim, odmorim se. Kad mi dođe da odem, odem. Kad mi dođe da spavam, spavam. Bilo mi je jako teško prihvatiti da sve te skele oko mog lica, da to sve skupa propada. I ta propadljivost je nešto s čim sam se jednostavno morala pomiriti. I nije bilo lako, ali jesam - priznala je i potom progovorila i o tretmanima ljepote na kojima je bila.

- E sad, krenula, ali sam se i zaustavila. Mislim da je suludo lagati javnost i govoriti: Ja ovako izgledam jer sam stavila skupu kremu! To su gluposti. Međutim, što se tiče filera i botoksa, i pomoći tog tipa, sad sam se zaustavila jer jednostavno, u jednom trenutku, lice samo kaže dosta! Ako me prepuniš, ako kreneš sa mnom majmunirati izgledat ćeš k’o nakaza. Divna mi je maksima da imaš svoje godine, izgledaš dobro. To je važno! Ne da izgledaš mlado, niti zamrznuto jer onda nisi više ljudsko biće. Tako da, ja koristim filere, ali nekako sve manje, jer dolazim do te granice kad to, jednostavno, više neće biti ukusno - ispričala je glumica.

Inače, Mila ima inzulinsku rezistenciju, što je kako je sama opisala - predziđe dijabetesa, tako da jede šest puta dnevno.

- Izbalansirano, malo. Neke stvari jednostavno moraš izbaciti kao što su šećer, masnoća. Tijelo ti to vrati. I ja ne znam da sam ikad imala idealniju težinu, negdje oko 51 kg. Vježbanje isto tako. Vježbam, apsolutno, svaki drugi dan, po 20 minuta. Imam svoju aplikaciju, jer u koroni nisam više imala trenera, i onda sam shvatila da su meni moji treneri donijeli najbolju stvar, a to je disciplina, i da su me naučili da sama moram vježbati - zaključila je.

