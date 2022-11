Tereza Kesovija nakon izlaska iz bolnice: 'Ja sam sretan čovjek, nisam htjela napraviti 'cirkus' od bolesti'

Glazbena diva Tereza Kesovija nedavno je bila hospitalizirana u zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević zbog streptokoka i i upale potkožnog tkiva na desnoj nozi, a nakon izlaska iz bolnice osjeća se odlično.

- Uz mene je bio divan liječnički ansambl na čelu s profesoricom Alemkom Markotić i to je funkcioniralo savršeno. Čovjek se mora pomiriti s tim da se s nekim stvarima u životu treba boriti. Sada se osjećam odlično. Jako puno hodam jer bi mi u suprotnom mišići atrofirali. Najviše šetam oko sjemeništa, napravim kilometar u krug, kazala je za Story i dodala kako je jako sretan čovjek, jer je puno puta bila obolijevala i posjećivala bolnice. No, zahvaljujući njenom optimizmu svaki put je prošlo dobro. Kazala je i kako od svoje bolesti nije željela napraviti 'cirkus' jer to njezinoj karijeri nije potrebno.

- Možda me je vidio neki naivni brbljavac ili pacijent dok sam prolazila bolničkim hodnicima pa je šapnuo nekome te se glas proširio. Nisam htjela napraviti cirkus, vjerujte mi na riječ. Ne treba mi to kao podstrek popularnosti, rekla je Tereza.

Podsjetimo, pjevačica se odmah nakon izlaska iz bolnice javila pratiteljima na Instagramu i zahvalila im na podršci.

- Svi ste me dirnuli iskrenom brigom i brojnim lijepim željama. Ja sam u svojoj kućici zahvaljujući najboljoj bolnici u ovom dijelu Europe, južno od Beča i požrtvovnom i stručnom osoblju na čelu s prof. dr. Alemkom Markotić. Jača sam ja od streptokoka. Sve vas volim - napisala je glazbenica.

