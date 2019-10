Mihaela i Mijo strastveno su se ljubili, a Nikolina je zaplakala

U današnjoj epizodi showa „Gospodin Savršeni“ jutro na Visu počelo je pismom kojim je Mijo pozvao Mihaelu na spoj premda je Barbara očekivala da će to biti ona jer joj je bio rođendan. „Sretna sam i drago mi je iako znam da će to prouzročiti neke nove nevolje u kući“, rekla je Mihaela.

Mijo je dočekao Mihaelu na ribarskom brodu, obukli su prikladnu odjeću, čizme i krenuli u pustolovinu dok su u vili djevojke uživale u druženju uz bazen. Julie i Nuša su nagađale kamo su otišli na spoj, a Silvia ih je prekinula s pitanjem: „Vi to pričate o Mihaeli? Toliko ste ljubomorne! Čujem da tumačite pismo, a ja sam već zaboravila da je otišla.“

A dok je Mijo s ribarima praznio mrežu, Mihaela baš i nije bila oduševljena ulovom. „Kad bih prvo morala nešto ubiti da bih jela, crknula bih od gladi“, iskreno je rekla, no poslije je priznala da se baš dobro provela i da bi ponovila to iskustvo. U to su vrijeme ostale cure otišle na jednu od prekrasnih viških plaža, a Silvia, Barbara i Julie su se ohrabrile i ušle u more iako je bilo jako hladno.

Foto: RTL

Uslijedilo je Mijino iznenađenje - odlazak na svjetionik! „Da mi je netko rekao da ću imati spoj na vrhu svjetionika, ne bih mu vjerovala“, rekla je oduševljena Mihaela i nastavila: „To je iskustvo za pamćenje“, a Mijo se složio s njom. „Osjećam s njezine strane strast, vjerojatno i zaljubljenost“, dodao je i nastavio ispitivati Mihaelu o njezinu životu. „Ne mogu si pomoći kad osjetim taj moment i ako si kliknemo, jednostavno se prepustim“, rekao je Mijo i poljubio Mihaelu, a ona je otkrila:

„Kad bih bila prvi izbor, mislim da bi ono naše najbolje počelo tek vani, kad bismo imali svoju slobodu. Mijo mi je jako privlačan muškarac, pogotovo kad skine majicu.“ Potom se dotaknula i pitanja je li pronašla ljubav i smatra li da je još rano razmišljati o tome. „Da smo još samo dvije tu, dalo bi se kockati oko toga, ali dok nas je sedam, svaki se dan situacija mijenja pa ne znam koliko bih mogla biti sigurna u to“, rekla je Mihaela.

Ostale su djevojke uživale na plaži, ali jednoj nije bilo do sunčanja. „Naravno da mi teško padne kad je nekad druga prozvana da se ide družiti s Mijom i provesti dan s njim“, rekla je Nikolina, a i druge su djevojke vidjele kako joj nije lako. „Ne bih rekla da smo se Mijo i ja udaljili, bili smo jučer na jahti, pa me pozvao i pričali smo… Možda samo želi upoznati i druge djevojke jer je načuo je da neke nisu tu zbog njega pa želi to ispitati“, dodala je Nikolina.

Nakon svjetionika Mihaela i Mijo nastavili su u istom romantičnom tonu - sjeli su na klupu s prekrasnim pogledom, Mijo joj je dao ružu i ponovno su se strastveno ljubili. „Kako joj ne bih dao ružu nakon ovakvog prekrasnog dana i spoja?“ komentirao je Mijo i nastavio: „Sad sa sigurnošću mogu reći da mi se jako sviđaš i nadam se da su i tvoji osjećaji iskreni.“ Mihaela je bila neizmjerno sretna nakon cjelodnevnog druženja s Mijom, a ponajviše zbog svega što je doživjela. „Naravno da je sve iskreno jer da nije, davno bih otišla“, rekla mu je.

Djevojke su željno iščekivale Mihaelu, a Nuša je komentirala: „Mihaela i Mijo mogli bi biti dobar par i da im uspije, bila bih sretna.“ Barbaru je zanimalo je li Nikolina plakala i je li dobro, no ona im je rekla da je samo umorna. „Očito ju je previše pogodilo što je pala u zaborav“, rekla je Barbara, a potom je došla Mihaela koja im je prepričavala spoj.

„Sve su glumile nezainteresiranost, uspavanost, a ja sam mogla biti bezobrazna, doći sva euforična, ispričati im koliko mi je zapravo bilo dobro jer kad to budu gledale, sline će im curiti. Ali rekla sam si, nemoj, i tebe boli kad netko dođe sa spoja…“, rekla je, a potom su ostale djevojke pohvalile njezin izgled i šminku. „Moramo gledati objektivno i mislim da najviše šanse za finale imaju Mihaela, Emily i možda ja“, rekla je Nuša i nastavila: „Ne smeta ako su se poljubili jer Mijo je poljubio sve cure u ovoj kući, pa neka ljubi i Mihaelu.“ Ipak, Nikolina je to malo teže primila pa je i zaplakala.

Foto: RTL

Sutradan je stiglo još jedno pismo, a na grupni spoj iznenađenja idu Julie, Silvia i Nuša. „Čudno mi je što je tri cure pozvao na spoj, a četiri ostavio kod kuće… Moglo bi se dogoditi da se jedna vrati bez ruže ili da se ne vrati uopće“, komentirala je Silvia.

Na rivi je bilo sve spremno za trostruki kulinarski spoj, a djevojke je prvo dočekao kuhar, koji će im pomoći oko pripreme ručka. Djevojke koje su ostale u vili razgovarale su o tome zašto je baš te tri djevojke odabrao za spoj te je li možda pozvao Nušu da provjeri ima li iskrene namjere. „Ako bi itko išta imao reći, onda je to Barbara, a pljuvanje po drugim ljudima, uopće nije adut, što sam joj i rekla“, komentirala je Mihaela. Ubrzo je došao Mijo u vilu i pozvao Barbaru na ručak, a ostale djevojke nisu znale što se događa s curama koje su otišle na spoj.

Hoće li se Barbara i Nikolina uspjeti ponovno približiti Miji te kako će ljutita Julie reagirati kad napokon ugleda Miju - ne propustite pogledati u novoj epizodi showa „Gospodin Savršeni“ od ponedjeljka do četvrtka u 20 sati na RTL-u!