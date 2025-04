Michelle Obama progovorila o glasinama o razvodu od supruga Baracka: Sama donosim odluke

Bivša prva dama Michelle Obama odbacila je glasine o razvodu od supruga Baracka Obame tijekom podcast koji je objavljen u srijedu. Glasine o kraju bračne sreće para Obama pojavile su se nakon što Michelle nije bila pratnja svom suprugu na inauguraciji predsjednika Donalda Trumpa i pogrebu pokojnog predsjednika Jimmyja Cartera. U razgovoru s voditeljicom podcasta, glumicom Sophie Bush rekla je kako ljudi lako donose zaključke o tuđim životima na temelju jedne ili dvije situacije. - Ljudi ne mogu shvatiti da sama donosim odluke i biram što ću raditi neovisno o mom suprugu. Samo zato što se nisam pojavila s njim u javnosti u ta dva navrata, svi su zaključili kako se razvodimo. Zar ja kao odrasla osoba i žena ne mogu donijeti odluku o tome gdje idem - rekla je Michelle. Bivša prva dama je tijekom razgovora u podcastu "Work in Progress" raspravljala o tome kako sada ima više mogućnosti raditi stvari koje stvarno želi.

- Ako se ne uklapa u neku vrstu stereotipa o tome što ljudi misle da bismo trebali činiti, onda se označava kao nešto negativno i užasno - izjavila je Michelle u podcastu. Rekla je kako je odabrala raditi samo ono što je najbolje za nju i oslobodila se osjećaja krivnje. - Sada je vrijeme da si počnem postavljati teška pitanja: 'Tko zaista želim biti svaki dan?' I to se mijenja. Dakle, s kim želim ručati? Koliko dugo želim ostati na nekom mjestu? Želim li putovati? Ako me prijateljica nazove i kaže: 'Idemo ovamo', mogu reći; 'Da, idemo'. I to pokušavam sve više i više - rekla je Michelle.

Izjavila je kako ima puno više vremena za svoje projekte otkako njezin suprug više nije predsjednik, a pokrenula je i svoj podcast "IMO". U svom podcastu pričala je o navikama svog supruga. Rekla je kako točnost nije bila Obamina jača strana, ali s godinama se promijenio. - Barack se morao prilagoditi tome da kad kažem da u toliko i toliko sati krećemo to znači da tada moramo krenuti, a ne da se tada počinje spremati. Nije bilo lako na početku, ali popravio se tijekom 30 godina braka - ispričala je.

GALERIJA Sjećate li se ove atraktivne domaće voditeljice? Udala se za kanadskog hokejaša i rodila sina