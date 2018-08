Melania Trump opet koristi dvojnicu?: 'Pogledajte kosu, sako, naočale, to nije sigurno ona!'

Teoretičari zavjera ponovno su uvjereni kako prva dama SAD-a koristi dvojnicu.

Naime, Melania Trump našla u središtu pozornosti nakon posjeta Columbusu u američkoj saveznoj državi Ohio gdje je išla kao pratnja svome suprugu Donaldu Trumpu.

Melania je za tu prigodu odjenula bijelu suknju i sako te crnu košulju na bijele točkice, a na glavi je nosila naočale.

No, društvene mreže su preplavile teorije kako se ne radi o njoj već o njezinoj dvojnici koju 'Melania Trump ponekad koristi za pojavljivanje u javnosti'.

Who is this stunt double? That is definitely NOT Melania.



Maybe it’s Melanie?pic.twitter.com/eJad1kTaqT