Meghan Markle ne pojavljuje se u javnosti zbog djece, a šuška se i da sprema svoje memoare

Princ Harry već neko vrijeme promovira svoju knjigu memoara 'Spare', a mnogi se pitaju zašto u tu priču nije uključena njegova supruga Meghan Markle od koje se ranije nije odvajao. Naime, Meghan i Harry su do sada često zajedno sudjelovali u projektima, a mnogi se sjećaju i intervjua kod Opre Winfrey u kojem su oboje pričali o negativnim iskustvima koje su doživjeli dok su još uvijek sebe smatrali djelom kraljevske obitelji.

No, kako su obožavatelji primijetili, u ovom slučaju, Meghan se potpuno povukla i nakon dokumentarca koji su snimili za Netflix, nitko je nije vidio u javnosti, pa čak ni fotografi koji dronovima prelijeću iznad njihovog imanja, kako bi uhvatili bivšu glumicu i princa u kućnim, ležernijim izdanjima.

Kako pišu strani mediji, s obzirom na to da je ovo dobra prilika da osigura dobru financijsku budućnost obitelji, jer Harry je dobio čak 20 milijuna dolara kao predujam, bilo bi logično da mu se supruga pridruži u promociji, zbog toga što postoji mogućnost da bi povećala prodaju.

Ipak, ona se povukla i u Montecitu se brine za djecu, malenog Archieja i njegovu sestricu Lilibet. Markle smatra da je Harry zaslužio svojih 'pet minuta', te da netko od njih mora biti s djecom.

Izvori bliski kraljevskoj obitelji tvrdi da Meghan odgovara to što više nije veliki fokus na njoj i a je makar nakratko izvan svega. Isto tako vjeruje da radi na svojim memoarima.

S druge strane kao jedan od razloga, strani mediji navode i to da se Harry nada da će se pomiriti s ocem, kraljem Charlesom i bratom princom Williamom

"Meghan i ja nekoliko smo puta rekli da ćemo se otvoreno ispričati za sve što smo krivo učinili, ali svaki put kad to stavimo na dnevni red, dočeka nas šutnja. Htio bih s njima započeti otvoren, konstruktivan razgovor. Želim da bude privatan, bez curenja u medijima", kazao je jednom prilikom.

Njegov tata navodno isto tako želi da se obitelj opet ujedini, no važno mu je i da Harry prisustvuje njegovoj krunidbi. No, mnogi se pitaju hoće li se to stvarno dogoditi jer su vojvode od Sussexa trenutačno izrazito nepopularni u Velikoj Britaniji.

Kralj Charles, inače, službeno bi trebao biti okrunjen početkom svibnja ove godine, a britanski mediji već sad raspravljaju o mnogim detaljima ovog povijesnog događaja. Naime, ovo je prva krunidba u posljednjih 70 godina, nakon što je na tron sjela njegova majka, pokojna kraljica Elizabeta II.

Ranije se otkrilo kako će krunidba trajati tri dana, odnosno od 6. svibnja do 8. svibnja, a sve će se odvijati u Westminsterskoj opatiji. Samu krunidbu će predvoditi nadbiskup Canterburyja. Prije glavne svečanosti bit će i procesija od Buckinghamske palače do opatije, pa onda još jedna procesija, u kojoj će se Charlesu i Camilli pridružiti i ostali članovi kraljevske obitelji. Tada će svi zajedno izaći na balkon palače, gdje će supružnici biti okrunjeni. Ovo su samo neki detalji o krunidbi koji su dospjeli u javnost, a strani mediji ranije su pisali kako, Charlesov mlađi sin, princ Harry i njegova supruga Meghan Markle neće biti na balkonu tijekom krunidbe kralja i kraljice supruge s ostatkom obitelji. Naime, kako oni navode, na balkonu je dopušteno biti samo zaposlenim članovima obitelji, a Harry i Meghan, kao i princ Andrew to više nisu, jer ne obnašaju službene dužnosti.

Ranije je objavljeno da bi krunidba trebala biti nešto skromnija nego prijašnje. Krunidba kraljice Elizabete II. trajala je tri sata, a Charlesova će trajati nešto više od sat vremena te će imati oko dvije tisuće gostiju. Pomazanje monarha bit će isto kao i 1953. godine. Kralj će sjediti u krunidbenoj stolici i zaklet će se da će biti "branitelj vjere". Tada će mu na glavu staviti krunu svetog Edvarda te tako službeno postaje kraljem. Camilla će preuzeti titulu kraljice supruge te će njoj na glavu staviti krunu kraljice Elizabete. Princ William na krunidbi će biti službeno imenovan princem od Walesa.

No, britanski mediji sada pišu kako će se ipak dogoditi jedna razlika kod pomazanja. Naime, kralj Charles III. mogao bi postati prvi monarh u britanskoj povijesti koji će biti javno pomazan na svojoj krunidbi u još jednom prekidu tradicije, pišu mediji o svojim saznanjima iz palače.

U prethodnim krunidbama, trenutak u kojem nadbiskup Canterburyja svetim uljem pomazuje ruke, grudi i glavu suverena nije viđen u javnosti ni pred kamerama. Kada je Elizabeta II. pomazana za britansku kraljicu, iznad njezine glave je stajao baldahin od zlatnog platna, a televizije koje su prenosile krunidbu na nekoliko sekundi su zamračile sliku.

Razlog ovakvoj tajnovitosti ovog postupka jest u tome što se pomazanje monarha smatra najsvetiji čin krunidbe koji javnost ne smije vidjeti te je time ujedno i najmisteriozniji čin same svečanosti. Ako se ovo pokaže istinitim, to bi bio još jedan od prekinutih običaja koje je Charles najavio u svojoj vladavini.

VIDEO Domaći glumci koji su zbog loših životnih odluka završili na prosjačkom štapu i u pučkoj kuhinji