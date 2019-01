Marta Šimić Mrzlečki otkrila bez čega ne može živjeti!

1. SIN

Adam je uvijek u središtu svega. Otkako sam prije 5 i pol godina postala majka, prioriteti su se promijenili i sada nijednu odluku ne

donosim a da ne razmišljam o njemu.

2. MOBITEL

S obzirom na to da Dnevnik zahtijeva cjelodnevni rad pa me nema od jutra do večeri, mobitel mi je kontakt s obitelji.

3. POSAO

Imam sreću da radim posao koji volim, od početka svog radnog vijeka sam na HRT-u i još kao studentica htjela sam voditi Dnevnik.

4. AUTOMOBIL

Živim u Bjelovaru, a radim u Zagrebu i bez auta ne bih mogla nikamo.

5. VJEŽBANJE

Uvijek sam bila aktivna, u srednjoj školi igrala sam rukomet, sada ne mogu bez fitnessa. Tamo izbacim negativnu energiju i lakše se nosim sa svakodnevnim izazovima.

6. KAVA I SHAKE

Dan započinjem shakeom od zobenih pahuljica i voća te kavom i nema šanse da izađem iz kuće bez toga.

7. SMIJEH

Smijeh je lijek za sve,u svemu nastojim vidjeti pozitivnu stranu, svi koji me poznaju znaju da sam jako vesela i stalno pjevušim.

8. KNJIGE

Sada su to dječje knjige i razne slikovnice. Adam je očito naslijedio ljubav prema knjigama jer svaku večer, ma kako bilo kasno i kako bio umoran, ne preskačemo čitanje.

9. PITOMAČA

U njoj sam odrasla, ondje su mi roditelji i sestra i onamo odlazim kad želim odmoriti dušu.

10. ŽVAKAČE I BOMBONI

Te dvije stvari uvijek moram imati u torbi.