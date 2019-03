Mladi glumac Marko Braić dobitnik je Večernjakove ruže u kategoriji novo lice godine. Nagradu je zaslužio zbog uloge Luke Penave u seriji Nove TV “Na granici”, koja je najgledanija domaća dramska serija posljednjih 10 godina.

Što ste pomislili kada su vas proglasili za novo lice godine?

Stvarno nisam očekivao da ću pobijediti. Ovo je predivan osjećaj. Došao sam prazne glave i zato sam zaista oduševljen. Ovo je nagrada publike, zbog toga se moram posebno zahvaliti svima koji gledaju “Na granici” i koji su glasali za mene. Ne mogu biti ponosniji.

Serija “Na granici” rušila je rekorde gledanosti. Kako se borite s popularnošću?

Gledam da to ne utječe na moju svakodnevnicu, na neko osjećanje koje će me dizati. To je samo posljedica mog velikog truda i posla kojim se bavim.

Koliko ima sličnosti između vas i vašeg lika Luke Penave?

Kada sam prvi put čitao scenarij rekao sam “vau, ova mi uloga paše”. Ipak, Luka je puno otvoreniji i hrabriji od mene. Drago mi je što sam ga imao prilike igrati zato što sam se automatski i ja ohrabrio uz njega. I danas mogu biti jako zahvalan Lukiši. Kako se približavamo kraju serije, tako mi se oči pune suzama. Sad sam dobio i ovu nagradu tako da ću zasigurno cijeli život pamtiti Luku Penavu i seriju “Na granici”

Gdje ćete smjestiti ovu Ružu?

Već sam spomenuo kako imam cvijet Adama koji non stop plače jer je usamljen. Sad a ću mu donijeti ovu ružu pa više neće plakati.

Cijeli intervju s Markom Braićem pogledajte u sljedećem videu: