Marko Bošnjak o pobjedi :'Dok su neki šokirani, moj fokus je na Euroviziji izvesti nastup života'

Mladi pjevač Marko Bošnjak, pobjednik Dore 2025., podijelio je na svom Instagram profilu fotografije i misli nakon trijumfa koji ga je lansirao na Eurosong u Baselu. Fotografije prikazuju uzbuđenje i slavlje s njegovim timom, a emocije su očito još uvijek jake. U objavi, Marko se osvrće na pobjedu i reakcije javnosti. "Pobijedio na Dori i zapalio internet? Kriv sam! Dok su neki šokirani (i možda malo uzrujani), ljubav i podrška koju sam primio od puno nevjerojatnih ljudi podsjećaju me zašto ovo radim. Bez obzira na sve što je rečeno, moj jedini fokus je zakoračiti na tu pozornicu u Baselu i izvesti nastup života koji će biti nemoguće zaboraviti. Najbolje tek dolazi. Volim vas sve", poručio je Marko.

Komentari ispod objave uglavnom su puni podrške. Obožavatelji mu čestitaju i šalju poruke ohrabrenja. "Marko, bravo! Odličan izvođač, odlična pjesma; stalno je slušam! Sve najbolje na ESC-u, znam da ćeš biti nevjerojatan! Puno pozdrava iz Splita," glasi jedan od komentara. Drugi pak kažu: "Samo naprijed!!" i "Markooo zaobiđi sav primitivizam i nastavi velikim koracima...".

Marko Bošnjak pobjedom na Dori ostvario je svoj san. Nakon što je prije 3 godine s pjesmom "Moli za nas" zauzeo drugo mjesto na Dori, sada je pobijedio s pjesmom "Poison Cake". Autori pjesme osim Marka i njegovog producenta Filipa Majdaka su Emma Gale, Ben Pyne i Bas Wissink, a "Otrovni kolač" bio je najviše po ukusu stručnih žirija, koji mu je dao najviše glasova, dok je po glasovima publike bio četvrti. "Poison Cake" nije samo pjesma; to je narativ koji koristi snažne metafore kako bi prenio dublje značenje. Središnji motiv, otrovna torta, predstavlja osvetu umotanu u prividnu slatkoću. Ona simbolizira oduzimanje moći onima koji su je zloupotrijebili, ali i suočavanje s vlastitim "zabranjenim" emocijama – ljutnjom i željom za pravdom. Kao što je navedeno u intervjuima, inspiracija dolazi iz klasičnih bajki poput Snjeguljice i Ivice i Marice, ali s mračnijim, suvremenijim prizvukom. Pjesma je izazvala brojne reakcije, od one televizijske voditeljice Vlatke Kalinić do mišljenja splitskog svećenika fra Ante Vučkovića, profesora filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, koji tvrdi da je pjesma puna otrova.

Najizravnije, "Poison Cake" govori o osobi koja je bila povrijeđena i koja se osvećuje onima koji su joj nanijeli bol. Ovo je priča o preokretu, gdje žrtva postaje ona koja dijeli pravdu. Šire gledano, pjesma je himna svima koji su se ikada osjećali zarobljeno u toksičnim odnosima ili okruženjima. "Otrovna torta" predstavlja simbolički prekid s negativnim utjecajima i povratak vlastite moći. Neke interpretacije sugeriraju da pjesma prikazuje i unutarnju borbu pojedinca. Otrov može predstavljati i autodestruktivne misli i emocije.

