Marinela iz 'Savršenog' pokazala kakve je imala probleme s licem prije dvije godine: Nisam izlazila bez šminke

Marinela Grljušić, koju su gledatelji upoznali u showu "Gospodin Savršeni", objavila je na Instagramu informaciju kako pokreće svoj posao te u Požegi otvara svoj salon za uljepšavanje. - Odluka je došla potpuno prirodno, negdje preko ljeta. U jednom trenutku sam shvatila da radim previše različitih poslova, da stalno žurim i da me to sve polako umara. Ali baš zato što sam toliko tražila sebe...na kraju sam se pronašla - objasnila je Marinela u Instagram storiju i rekla je kako je ovo nešto što je zanima i što želi raditi. Objasnila je i kako još uvijek traju radovi u njezinom salonu i pohvalila ih je što su učinkoviti i što dobro rade svoj posao. Dodala je kako će i ona raditi u salonu i baviti se najviše problematikom lica. Nakon toga je u objavi na Instagramu pokazala i kako je njezino lice izgledalo prije dvije godine kada je imala problem s aknama. - Većina vas zna da sam imala jako velike probleme s aknama i kroz sve to sam osobno prolazila, tako da imam vlastiti iskustvo koje mi je danas neprocjenjivo - napisala je i objavila je svoju noviju fotografiju s nedavne proslave svog rođendana na kojoj je pozirala bez imalo šminke.

Foto: Instagram

- I evo moje lice prije par dana bez šminke, bez filtera. Dočekala sam rođendan bez šminke. Da ste to rekli Marineli prije dvije godine, rekla bih joj da je to samo san. Tada sam šminku morala stavljati i kada bih išla baciti smeće, jer sam njome prekrivala svoje nezadovoljstvo. Danas sam zahvalna što sam prošla taj put i što mogu pomoći drugima da se bolje osjećaju u svojoj koži. Zajedničkim snagama možemo naučiti vjerovati procesu i vjerovati sebi - poručila je Marinela. U jednoj objavi na TikToku je priznala na kojim je zahvatima bile prije ulaska u show "Gospodin Savršeni".

- Kad sam saznala da idem u Grčku na 'Gospodin Savršeni', bilo mi je: 'Ajme, puno toga trebam napraviti na sebi', a prvo su bile usne. Ja ne znam kako sam hodala s njima. Krajem srpnja sam ih otopila i onda došla na popunjavanje hijaluronom. Odradila sam i lipolizu, radila sam je već četiri puta. Oni koji me znaju od ranije znaju kakav sam imala problem s podbratkom, i kako mi sada izgleda. Odnosno, nemam ga više. I vilica mi je puno više izraženija i automatski crte lica dolaze do izražaja. Većina vas mi zna reći da sam jedna od najljepših cura u 'Gospodinu Savršenom - ispričala je Marinela u jednom od videa koje je objavila na TikToku i u kojima je otkrila što je sve mijenjala na sebi prije showa.