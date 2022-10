Marijana Mikulić: 'Dan mentalnog zdravlja za mene je bio dan mentalnog dna. Ima tih dana...'

Glumica Marijana Mikulić (40) s pratiteljima je ovih dana podijelila objavu u kojoj je pričala o mentalnom zdravlju.

"Jučer je bio dan mentalnog zdravlja. Meni je bio dan mentalnog dna. Ima tih dana, trebamo više o tome govoriti! Oni koje to smeta mogu zaobići temu, to je u redu. Meni pomaže kada na kavi sa susjedom pretresem sve što me muči Naravno da jedna za drugu uvijek imamo bolji savjet nego svaka sama za sebe.

Treba podrška u ova luda vremena. Psihička i fizička. Financijska .I trebamo tražiti svatko za sebe ono što nas odljepljuje od dna, i pomaže - udahnuti, nastaviti, neodustati!!

Meni su to moji rijetki treninzi na kojima se umorim, još rjeđe kave sa susjedom, i najrjeđi ikada izlasci kada se moram malo i umiti, počešljati! Ali to me podigne, prebrodim lakše tešku fazu, napunim baterije i šibam hrabro naprijed! Meni odustajanje ionako nikad nije bila opcija", napisala je pored svojih fotografija te upitala pratitelje što njima pomaže u takvim danima.

Objavu možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, glumica je trenutno u procesu renoviranja kuće koju je kupila sa suprugom. Svaki novi korak ka uređenoj kući pokaže pratiteljima, a tako je bilo i prije nekoliko dana kada im je pokazala kuhinju.

