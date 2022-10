Sementa Rajhard o modnom biznisu: 'U trudnoći nisam uspjela naći lijepu spavaćicu pa sam ih odlučila dizajnirati'

Glumica, pjevačica, voditeljica, a sada i dizajnerica Sementa Rajhard nedavno se na društvenim mrežama pohvalila novim poslovnim uspjehom. Naime, u sklopu showrooma njezine kolegice Katarine Baban sada se mogu pronaći i spavaćice Sementa, brend odjeće za trudnice i bebe. Sementa nam je otkrila detalje tog poslovnog projekta koji je nastao u jeku pandemije koja joj je pomrsila planove, a dobila je i angažman kao voditeljica na UNA televiziji u magazinu ''Una, due, tre'' za koji se nada da će uskoro zaživjeti i u Hrvatskoj.

Ispričajte nam kratko o brendu. Kako ste došli na ideju i kada je sve počelo?

Kad sam u pandemiji 2020. bila trudna, nigdje nisam pronašla spavaćice za trudnice, odnosno spavaćicu u kojoj bi se osjećala ugodno, lijepo i zadovoljno, u kojoj bi bila dok sam doma s bebicom u naručju. Nakon što su mi prodavačice u jednoj trgovini rublja rekle da trenutačno nije sezona spavaćica za trudnice i dojilje, istog trenutka došla mi je ideja da pokrenem brend spavaćica Sementa.

Kako pronalazite inspiraciju za kreacije i što vam je najbitnije kod vaših proizvoda?

Sama sam prošla trudničke mjesece, dojenje, izdajanje, sve moguće hormonalne promjene, promjene tijela i težine i tim spavaćicama želim svim ženama dati osjećaj važnosti, mekoće, ugode i svega onoga što nam treba onog trena kad uđemo u bolnicu i čekamo bebu, idemo na nepoznati put, a dolazimo doma s najvrjednijim blagom… Tada želimo slatku spavaćicu koja nužno ne mora tako izgledati, ali mora biti fora, moderna, pamučna i široka da u njoj možemo neometano dojiti.

Volite li modu i koliko vam je bitna? Što najčešće nosite privatno?

Obožavam modu u svemu, ne samo u odijevanju nego i u nekim drugim područjima. Volim modu, ali nisam njezin rob i to sam shvatila pri seljenju garderobe, jer imam 70% odjevnih kombinacija koje sam kupila još u gimnaziji, prije desetak godina, i opet ih nosim. Volim dobre i fine materijale, ali i popuste i second hand trgovine u kojima se može naći jako dobra roba za jako mali iznos.

Planirate li u budućnosti samostalni showroom ili revije? Imate li u planu uskoro i snimanje kampanje. Tko će biti u ulozi modela?

Za sada nisam išla daleko u mislima na taj način, zapravo ću prvenstveno poslušati savjet Katarine koja je u tome već profesionalka. Htjela bih imati baby dodatke uz mamine spavaćice jer mislim da toga na tržištu nedostaje. Fali nam modna kvaliteta i simpatičnost koja bi odijevala mame i bebe. Kvaliteta mi je najbitnija, nikako kvantiteta.

Bavite se glumom, pjevanjem, sada i dizajnom. Koji vam je poziv najdraži?

Možda zvuči preočekivano, ali sad sam se ostvarila u najljepšem pozivu, sad sam mama prekrasnoj djevojčici kojoj samo želim da bude zdrava i da joj samo svemir bude granica. Naravno, glazba i gluma oduvijek su mi bili pratitelji u životu i tako je i ostalo, ne želim se od toga odvojiti.

Godine 2020. objavili ste da je vaš otac morao zatvoriti obiteljski biznis, a prošle godine otkrili ste da se situacija poboljšava. Kako je sada? Radite li ponovno kao prije pandemije?

Tako je, dvije teške godine su iza nas što se biznisa tiče, a sada se sve poboljšalo i uz naš marljiv rad obiteljski se biznis oporavio i sada normalno radimo. Vjerovali smo i vjerujemo i dalje da se sve posloži kad u to čvrsto vjerujete i imate svoj stav. Nitko od nas ništa u životu nije dobio, kako bi se reklo, na taci, moji roditelji su sve sami stvorili, i tako smo moja braća i ja odgojeni i zato sam bila užasno ljuta zbog cijele situacije, no shvatila sam da nema mjesta ljutnji već samo pozitivnom stavu, koliko god to bilo teško i nemoguće u tim trenucima.

Kakvi su vam planovi privatno i poslovno? Kako provodite slobodno vrijeme?

Sad nam je lunapark ''Fun park Sementa'' još u punom jeku, selimo se u Rijeku na nekoliko manifestacija pa sam trenutačno zauzeta planiranjem i logistikom. Vanja, Stella i ja imamo naš dom i jako smo sretni i uživamo. Slobodno vrijeme volim provoditi s obitelji, meni je to vrijeme neprocjenjivo u današnje stresno doba. Volim, naravno, i pijuckati kavu s curkama, volim glasnu glazbu koju si pustim doma i plešem i pjevam na neke stare hitove, to me baš opušta.

