Marijan izbacio Mare iz showa: 'Napravio je to po naređenju one svoje, ljubomorna je na mene'

U showu 'Ljubav je na selu' došlo je vrijeme za nova izbacivanja. Po svemu sudeći najstariji farmer Marijan ne dvoumi se previše oko odluke tko je njegova buduća životna partnerica jer otkako je na farmu stigla njegova djevojka s Tajlanda koju je upoznao preko Facebooka, kandidatkinje Mara i Bahra pale su u drugi plan.

Marijan je u jučerašnjoj emisiji trebao donijeti odluku koja od natjecateljica napušta show. -Bile ste fine, fine kuharice, čistačice, školovane žene koje znaju što rade i što hoće. Nećemo dužiti. Odluku treba donijeti i to će biti, nažalost, Mara - odlučio je Marijan.

Foto: RTL

Mara nije bila šokirana zbog izlaska i rekla je kako je tu odluku donio jer je njegov djevojka s Tajlanda ljubomorna na nju. -Nisam šokirana zbog izlaska. Marijan je tako odlučio po naređenju one njegove. On je morao mene izbaciti, rekla je da je ljubmorna, priznao mi je to - kazala je Mara.

Foto: RTL

Bahra je pak s druge strane rekla da će se i dalje boriti za Marijana unatoč tome što je on svoju odluku o odabiru životne partnerice, kako se čini, već donio.

