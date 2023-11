Marija Mirković: 'Nisam samokritična, ali volim se preispitivati kada stvaram pjesme'

Kantautorica Marija Mirković godinu je obilježila kreativnim zanosom i stvaranjem samostalnog autorskog opusa, a ove srijede u prepunom prostoru zagrebačke Kontese koncertno je predstavila dva albuma odjednom – "Ja sam Marija"/"I to sam ja"! Promociju dvaju albuma podržali su svojim prisustvom brojni glazbeni profesionalci, suradnici i prijatelji koji su s oduševljenjem i spontanim pljeskom neprestano davali najveću potvrdu kvalitete Marijinim izvedbama. Na repertoaru sjajne glazbenice našle su se autorske pjesme i obrade, a goste promocije počastila je i s nekoliko ugodnih glazbenih iznenađenja.

Izdali ste dva albuma. Na prvom su nove pjesme, a drugi je album obrada. Možete li nam reći nešto više o albumima i kako su nastale pjesme?

Prvi se zove "Ja sam Marija". Većina mojih autorskih pjesama je na tom albumu. Jedine dvije pjesme na kojima nisam autor ili koautor su "Noćas si moje vino" koju pjevam s prekrasnim ženama iz grupe Feminnem (N. Ninčević-B. Mihaljević). Druga je "Zašto bar ne svratiš" (T.Huljić-B.Zlatanović). U svim ostalim pjesmama sudjelovala sam ili kao kompletan autor ili kao koautor s izvrsnim kolegama i prijateljima. Zadnje dvije godine svakih par mjeseci objavljujemo jednu po jednu pjesmu. Nakon pet singlova odlučili smo da je vrijeme za album, završili još sedam pjesama i to je rezultat rada na tom albumu. Drugi album nosi naziv "I to sam ja". Ovdje je riječ o obradama pjesama koje su obilježile mnoga moja prijateljstva, mnoge moje tuge, radosti, zaljubljivanja. Originalne pjesme su savršene, a ja te pjesme toliko volim da sam došla na ideju s producentom Filipom Gjudom da te pjesme stavim u neko novo ruho, odnosno na neki novi način. Dakle, ne uspoređujemo se s originalima jer su oni koje sam odabrala izvrsni i ne mogu biti bolji: Oliver, Ljiljana Nikolovska, Brena, Džej, Cakana, Rođa Raičević. Ovo je neka vizija mog tima i mene za koju smo mislili da bi bilo lijepo da je ljudi poslušaju.

U jednom intervjuu rekli ste da ste album planirali objaviti ranije, ali niste bili sigurni oko pjesama. Jeste li inače samokritični?

Nisam samokritična, prije bih rekla da se volim preispitivati kada su u pitanju pjesme koje stvaram. U tom periodu pjesma nije bila problem, već je problem bio što sam tražila sebe stilski. Prihvatila sam da za sve treba vremena i nastavila pisati. Sjajan je osjećaj kada napišeš pjesmu, još je bolji osjećaj kada se producentima sviđa tvoj rad i trude se da tvoja pjesma zvuči najbolje.

Zanimljivo je da su na albumu kao producenti potpisani Rando Stipišić i Luka Mrduljaš, sinovi naših poznatih glazbenika Gibonnija i Tomislava Mrduljaša. Kako ste zadovoljni suradnjom s njima? Je li istina da jabuka ne pada daleko od stabla?

Rando i Luka su sjajni i talentirani momci. Oni su bili zaduženi za moderniju produkciju, imaju super ideje i dobro smo se uklopili. Ali nisu jedini mladi talentirani sinovi. Na albumima su dosta radili i Matej i Marko Mihaljević, sinovi Branimira Mihaljevića. Sretna sam što sam radila s tim divnim, mladim, talentiranim ljudima. Njihove ideje su svježe i ne podliježu nikakvim okvirima, što se upravo ponegdje čuje.

Naslov jednog od albuma je "Ja sam Marija". Tko je zapravo Marija, kako biste se opisali?

Često kroz pjesme izražavam sebe osobno, a kroz njih dajem i dio svog karaktera, razmišljanja o određenim odnosima, stavovima. Nisam slučajno drugi dio albuma nazvala "I to sam ja"... Izbor pjesama proizašao je iz druženja, iz nekih životnih situacija u kojima sam te pjesme doživljavala na svoj način. Ako se moram ukratko definirati, onda bi to bilo: jednostavna, praktična, pragmatična, prisutna prijateljima i obitelji, volim glazbu i druženje, volim čitati knjige.

Možete li usporediti rad u Frajlama i solo karijeru? Mnogi vas još uvijek doživljavaju kroz Frajle, kao njihovu bivšu članicu, smeta li vam to?

Dugo me ljudi nisu percipirali kroz Frajle jer već dvije godine objavljujem svoje singlove, puno surađujem s drugim dragim autorima za druge izvođače (Alka Vuica, Cambi, Ivana Kovač, Mate Grgat). Smeta li mi kad me tu i tamo povezuju s Frajlama? Naravno da ne. To je bend koji sam ja osnovala i čiji sam član bila 12 godina. Dio je to mog života koji će mi uvijek biti drag. Zahvalna sam za tih 12 godina u kojima smo imali prekrasne koncerte i u kojima sam napisala mnogo lijepih pjesama koje su postale hitovi, kao npr. "Mijenjam dane" Kako je ta karijera imala smisla 12 godina, tako je i odlazak imao smisla, a ovi moji solo pjevački i autorski pothvati zaista imaju svoje značenje.

Zanimljivo je da pišete i za muškarce. Mnogi ne znaju da je Cambijev veliki hit "Zaljubljen" vaša pjesma. Kako je pisati za muškarce?

Vrlo mi je lako pisati za muške vokale... Pišem iz svoje ženske perspektive. Pretpostavim što bi žene voljele čuti.

Čuo sam da ste glavni na zabavama jer znate tekstove svih pjesama. Pretpostavljam da ste omiljeni u društvu?

Pa istina je da stvarno znam puno pjesama, kao mali jukebox. Volim svirati, pjevati, a izgleda da imam i dobro pamćenje.

Ljetos ste nastupili na Melodijama Jadrana s pjesmom "Vrijeme laži". Kako ste zadovoljni tom izvedbom i samom pjesmom?

Bila sam jako zadovoljna nastupom, a bilo mi je jako drago i što su me neki portali uvrstili među najbolje odjevene izvođače. Najvažnije je imati lijepu i dobru pjesmu, ali i komplimenti o šminki i stajlingu su uvijek dobrodošli.

Jeste li se uspjeli odmoriti ovo ljeto? Znam da volite odmor na Adi Bojani, vjerojatno jednom od najljepših mjesta na Jadranu.

Na Adu Bojanu idem svake godine obavezno. Dosta sam odmarala ovo ljeto, ali to je bio i period u kojem smo završavali albume pa je na neki drugačiji način bio radni odmor. Bavili smo se finesama i zadnjim završnim detaljima. Nadam se da se taj trud i rad vidi na albumima koji su upravo objavljeni.

Gdje ćete promovirati album, koji vam nastupi predstoje?

Promocije ćemo imati gotovo u cijeloj regiji. Koncerata će također biti, od onih na vanjskim prostorima do božićnih evenata.

Kako ćete dočekati Novu godinu? Radno ili imate neki drugi plan?

Još ne znam, ali ako ne budem imala koncert sigurno ću odabrati dobro društvo u kojem ću dobro i lijepo ući u novu 2024.godinu.

