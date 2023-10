Marija Husar Rimac pokazala nogu u gipsu: Zahvalna sam da operacija nije potrebna

Pjevačica Marija Husar Rimac podijelila je s pratiteljima na Instagramu fotografiju na kojoj joj je noga u gipsu i ispričala je o kakvom se prijelomu radi te kako je zahvalna što je u ovoj situaciji morala malo stati na loptu te se zahvalila svojoj sestri Ivani Husar Mlinac koja joj je priskočila u pomoć i pomogla oko kuhanja.

- Zahvalna sam na prijelomu samo metatarzalnih kostiju i da operacija nije potrebna. Zahvala sam što sam u svemu što se događa morala malo stati na loptu. Zahvalna sam što mi je sestrica Ivana skuhala za cijeli tjedan. I to je uvijek zabavno, pogotovo mojoj djeci jer teta radi najbolje palačinke. I naravno, da me moji zezaju (čitaj Ivan) i pjevaju: 'Slomila je nogu pa se moli Bogu'" - napisala je Marija i objavila nekoliko fotografija na Instagramu. Pratitelji su joj poželjeli brzi oporavak.

- A joj. Baš nam je žao to čuti! Želimo Vam brz oporavak i kvalitetan odmor! Sretan oporavak, Maro! Teti poljubac. Brzi oporavak i opušteni odmor uz Božji blagoslov! Brz oporavak, čuvaj se - napisali su joj. Marija je početkom rujna uoči blagdana Male Gospe s obitelji boravila u Svetoj Zemlji, a to putovanje se dogodilo 20 godina nakon što je pjevačica doživjela obraćenje i svoj život predala Bogu.

- Kad smo saznali da Fra Ivan Matić, i poslužitelji iz Tabora planiraju ići u Svetu Zemlju, i to baš uoči Male Gospe, a ja sam proslavila svoj 20. ročkas, dan mog obraćenja, Vjeko i ja samo se pogledali i rekli idemo, i to idemo svi četvero. Kad staneš na to tlo tamo i kad hodaš putevima gdje je stvarno Isus Krist hodao, gdje je činio čudesa, možeš ga puno bolje razumjeti i možeš puno bolje razumjeti svoju vjeru. Skroz drugačije gledam i na Sveto pismo, i na molitvu krunice. Tim putovanjem prođeš cijeli Isusov život - ispričala je Marija za IN Magazin.

GALERIJA Predstavljanje knjige "Bez reprize" Miroslava Lilića okupilo je veliki broj njegovih prijatelja i kolega

Sa suprugom Vjekom u Kani je obnovila bračne zavjete. - Vjeko i ja inače svakih 5 godina obnavljamo bračne zavjete, sve ove godine smo malo ranije, planirali smo sljedeće, ali ovo je bilo posebno da baš u Kani možemo obnoviti bračne zavjete. I da nam je to napravio naš fra Ivan Matić - ispričala je Marija koja je s obitelji u Jeruzalemu proslavila 20 godina od svojeg obraćenja. I na društvenim je mrežama dijelila fotografije i dojmove s ovog putovanja koje se utisnulo duboko u njezino srce.

VIDEO Andrijana je bila najveća Tošina ljubav, a liječnici su joj zabranili da ide na njegov grob