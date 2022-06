Malena Hrvatica koja je oduševila Britance zbog plesa se odselila od kuće, a na ljeto stiže u Rijeku

Hrvati koji osvajaju svijet nisu neka novost, ali kad tome dodamo da se radi o djetetu te da je ta talentirana, hrabra i vedra djevojčica osvojila ne samo Austriju nego i cijelu Veliku Britaniju, ali najstrožeg Britanca Simona Cowella, o nečemu tako posebnome zaista želimo pisati. Austrijska gimnastičarska i plesna skupina The Freaks dobila je poziv da nastupi u britanskoj verziji "Supertalenta", a svojim su plesnim akrobacijama na audiciji zadivili žiri te dobili kompliment i od čovjeka kojeg prati glas da mu teško pohvale prelaze preko usta. Cowell je pohvalio njihovu izvedbu i rekao da je od početka do kraja sve bilo odlično.

Iz Austrije u Britaniju

U ovoj plesnoj skupini, među 19 članova i pet plesača, istaknula se i jedna Austrijanka podrijetlom iz Hrvatske. Njezino ime je Atiana Barišić i ima tek 12 godina, no zbog njezina stava i načina na koji razgovara pomislili biste da se radi o odrasloj djevojci. A to nam je i dokazala u iskrenom razgovoru u kojem nam je otkrila sve o svojoj ljubavi prema plesu, a i, naravno, kako je bilo plesati na pozornici showa "Britain's got talent".

Foto: Privatni album Atiana Barišić

– Naš nastup na audiciji oduševio je žiri, što je za sve nas bilo jako emotivno, bili smo presretni. To nam je dalo dobar vjetar u leđa i otvorilo put za polufinale, a to je značilo pripremiti se najbolje što možemo za daljnje nastupe – kazala nam je Atiana. Iako su bili među favoritima, do kraja nisu uspjeli doći te su ispali u polufinalu, za koji su mjesecima intenzivno vježbali. – Sve je bilo organizirano i isplanirano, svaki detalj, svaka proba. U timu od 19 članova i pet plesača svatko je imao svoj zadatak, a opet smo svi bili povezani. Naša koreografija bila je posebna i nešto sasvim drukčije. Na tom projektu radio je stručni tim, neki su bili zaduženi za kostime, neki za rasvjetu, videoprodukciju... – dodala je. Komentare nakon nastupa, a pogotovo zanimanje javnosti za 12-godišnju djevojčicu podrijetlom iz Hrvatske, nisu očekivali, ali ističe da je jako ponosna na sve što su postigli u showu, na to što je mogla biti dio te priče i doživjeti nešto tako posebno u ranoj dobi.

Njezina priča uz skupinu The Freaks počela je prošle godine kada je osnivač grupe, koji je ujedno i videoproducent, snimao film o baletu u kojemu je i ona glumila.

– Tako smo se i upoznali. Nakon kratkog vremena dobila sam poziv da budem dio njihova tima u tom predivnom, velikom projektu u Britaniji. Još danas se sjećam te reakcije nakon telefonskog razgovora – kazala je ponosna Atiana.

Skupina The Freaks postoji od 2009. godine i ima mnogo uspješnih nastupa iza sebe, zbog čega je i dobila poziv da sudjeluje u showu.

Foto: Privatni album

Zbog plesa promijenila adresu

Atiana je učenica gimnazije u Linzu i plesačica na plesnoj Akademiji Linz, a plesom se počela baviti još u vrtićkoj dobi. – I tako, kroz zabavu, ples je postao moja najveća ljubav i moj životni cilj. A jednoga dana želim biti balerina ili profesionalna plesačica. Da nastupam na svjetskim pozornicama i postanem dio velike baletne kuće, moja je najveća želja – priznala je. Na tom je putu prate njezini roditelji, koji su joj najveća podrška, pogotovo mama koja, kako sama Atiana kaže, donosi najbolje odluke za nju.

A koliko je podržavaju u njezinoj ljubavi prema plesu i želji da od toga napravi životni poziv, govori i činjenica da su dopustili da s deset godina napusti njihov dom u Scharnsteinu i potpuno se posveti Akademiji plesa u Linzu. Tako Atiana pet dana živi u Linzu s kolegicama iz Akademije, a tek vikendom ode kući roditeljima. U tako ranoj dobi, to nije lako ni djetetu ni roditeljima, ali Atiana priznaje da su se već navikli i da to funkcionira normalno.

– Treninzi su naporni i svakodnevni, treniram nakon škole četiri do pet puta tjedno. Tako da mi jedino vikend preostaje kao slobodno vrijeme – kazala je.

Foto: Privatni album

A nakon snimanja showa "Britain´s got Talent" u siječnju i teške plesne godine na Akademiji, malena Atiana sprema se na zasluženi ljetni odmor, i to gdje drugdje nego u Hrvatskoj. Točnije u Rijeku, kod bake i ujaka. – Tome se jako radujem. A onda, jesen i nova školska godina, nove koreografije, novi nastupi. I tko zna, možda neka nova priča s The Freaksima i neka nova pozornica. Tome se nadam i to bih voljela – zaključila je zrela 12-godišnjakinja.