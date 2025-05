FOTO Bivša natjecateljica 'MasterChefa' više ovako ne izgleda! Ultradubokim dekolteom riskirala je svaki pokret

Naša poznata influencerica i nekadašnja sudionica kulinarskog showa ''MasterChef'', Meri Goldašić, zablistala je na jednom ekskluzivnom događaju. Za ovu prigodu, Meri se odlučila za sofisticiranu dugu haljinu crne boje s upečatljivim dubokim dekolteom koji je naglasio njezine atribute. Njezin izgled izazvao je lavinu oduševljenih reakcija među pratiteljima na društvenim mrežama. Komentari su pljuštali: ''Jao mene'', ''Pa dobro, šta je ovo?'', ''Izgorila, woman crush'', ''Grome moj'', ''Mačka i pol'', ''Meri, sijaaaaš''.

Ranije se pohvalila kako je završila renovaciju svog doma, s posebnim naglaskom na kuhinju. Kroz protekle mjesece, redovito je dijelila napredak radova sa svojim pratiteljima, a sada je konačno predstavila svoj dugo očekivani kuhinjski prostor. Na Instagramu je podijelila svoje oduševljenje: "Ovo je moja kuhinja iz snova i ne mogu vam opisati koliko sam sretna. Jure i ja volimo kuhati, a od montaže do ove objave, nije prošlo jedno kuhanje, a da netko od nas nije sjedio prekoputa i pravio društvo ovom koji kuha. Stvarno ima dušu i baš smo zahvalni. No to ne umanjuje činjenicu da moramo stavit pritisak na Juru da dovrši i svoj dio posla" Objava je izazvala val oduševljenja među njezinih gotovo 150 tisuća pratitelja, koji su je obasuli komplimentima.

Neki od najistaknutijih komentara uključuju: "Predivno je, a prostor savršeno iskorišten", "Wow. Dođe mi da srušim svoju kuhinju i iskopiram sve iz tvoje", "Brutalna je". Zanimljivo je napomenuti da, iako je Meri rodom iz Dalmacije, svoj dom je izgradila u malom mjestu pokraj Karlovca, gdje sada uživa sa suprugom Jurom. Prije nekoliko tjedana na društvenim je mrežama otkrila kako su njezine fotografije završile na jednoj poznatoj stranici za upoznavanje.

Otkrila je kako je netko kreirao profil koristeći njezine fotografije na Tinderu. "Netko je uzeo moje slike i stavio me na Tinder, i nije problem, drago mi je što se netko dobro zabavlja, ali mene to ipak smeta", izjavila je Meri. "I prvo, zašto mi je osoba napisala da imam 39 godina? Drugo, hvala mu što je rekao da bolje izgledam uživo, a treće, Jure, imaš li ti nešto za reći o ženi na Tinderu?", upitala je Meri svog supruga Juru. "Nemam, osim da si mi lagala o imenu", odgovorio je Jure, a Meri ga je potom pitala hoće li se dopisivati s njom na toj aplikaciji: "Ne, jer nemam Tinder", kratko je odgovorio, a ona se nasmijala i dodala: "Točan odgovor! Zabavite se sa mnom, što da vam kažem!"

