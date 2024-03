Madonna napala fana na koncertu i šokirala sve: 'Oh, OK. Politički nekorektno'

Pjevačica Madonna (65) trenutno nastupa u sklopu svoje turneje Celebration, a na posljednjem koncertu u Los Angelesu, napravila je nevjerojatan gaf i šokirala sve prisutne. Pjevačica je u jednom trenutku zaustavila svoj nastup i obratila se jednom od posjetitelja. - Što radiš sjedeći ondje? Što dobivaš sjedeći? - upitala ga je Madonna. Zatim se približila pa je vidjela da je obožavatelj u invalidskim kolicima. Nakon što je shvatila što je učinila, brzo se ispričala posjetiteljima.

- Oh, OK. Politički nekorektno. Oprostite zbog toga. Drago mi je da ste ovdje - rekla je nakon toga pjevačica, a snimka samog incidenta proširila se TikTokom i naravno izazvala lavinu komentara korisnika društvene mreže. - "Ljudi plaćaju dobar novac da te vide, nemoj ih tako omalovažavati", "Madonna, molim te, odi u mirovinu", "Osramotila se pred cijelim svijetom" - samo su neki od komentara korisnika.

No, ovo nije prvi put da pjevačicu prate gafovi i skandali. Kontroverzna pjevačica od početka karijere poznata je po upečatljivom stilu, a zadnje vrijeme šokira obožavatelje estetskim zahvatima kao i provokativnim nastupima. Na svojem Instagram profilu često objavljuje fotografije u kojima pretjeruje s efektima za uljepšavanje. Nedavno je tako za Daily Mail estetski kirurg dr. Barry Weintraub komentirao izgled poznate glazbenice.

Uočio je kako je bila na najmanje 12 estetskih zahvata na licu. Dr. Weintraub je rekao da je jedna od najočitijih promjena bila na njezinim obrazima - koji su sada 'napuhani' i 'mnogo puniji', vjerojatno zbog višestrukih injekcija dermalnog punila, pri čemu se supstance nalik gelu ubrizgavaju pod kožu.

Istaknuo je da je i Madonna izgubila svoje karakteristične rupice na obrazima i to zbog filera. Weintraub je rekao da je očito podigla i obrve - što je naznačeno njezinim 'neobično visokim' čelom i višim obrvama od normalnih. - Ako gledate slike sada i iz prošlosti njezine su obrve sada više od položaja njezinih obrva 1986. godine - primijetio je estetski kirurg i dodao kako je sigurno nešto radila i na kapcima kako bi joj dali mlađi izgled.

Početkom ove godine, fanovi su odlučili tužiti pop ikonu. Naime, pjevačicu dva obožavatelja tuže zbog kašnjenja na koncert više od dva sata. Radi se o koncertu koji se odvio u New Yorku 13. prosinca, a ono što je zasmetalo je što su oni 'morali ustati rano ujutro' idućeg dana, a zbog kasnijeg početka koncerta on je trajao do jutarnjih sati.

