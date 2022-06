Lucija Lugomer pozirala u bazenu u badiću: 'Nadam se da uživate'

Plus size manekenka Lucija Lugomer koja se natjecala u showu 'Ples sa zvijezdama' pokazala je kako uživa u bazenu i pozirala je u jednodijelnom kupaćem kostimu plave boje. Kao i obično ovom objavom pokušala je proširiti poruku da trebamo sebe prihvaćati takvima kakvi jesmo.

- Nadam se da uživate negdje u plavetnilu punim plućima, bez opterećenosti i slobodnog duha. Jer mi to svi zaslužujemo - napisala je Lugomer.

''Predivno, predivno ti stoji kupaći'', ''Bravo ljepotice slatka'', ''Očaravajuće'' pisali su joj pratitelji. Njih više od 1700 lajkalo je fotku.

Lucija na svojim društvenim mrežama često pokušava ohrabriti sve koji su nesigurni u svoj izgled da ne budu nesigurni. O ovoj temi je pisala na društvenim mrežama nedavno kada se osvrnula na temu kupaćih kostima i nepravilnosti koje vidimo na sebi i toliko nas zaokupe da zaboravljamo neke važnije stvari.

- I dolazi ono doba godine. More=Plaža=Badići=Koža=Nepravilnosti=Strah. Iskreno, ne živim u tom mindsetu već godinama i na plaži se ponašam normalno kao i svi ostali ljudi. Nedavno sam gledala Leonove slike od prošlog ljeta i došla do jedne svoje slike koju je uslikao Dado na kojoj mi se itekako vidi celulit, i ima nešto strahovito oslobađajuće u tome da je prva misao koja mi je prošla kroz glavu bila 'koje dobro ljeto'. Iskreno se nadam da ste spremne ovo ljeto stvarati uspomene o kojima ćete pričati još dugo godina a ne živjeti u mislima da niste dovoljno dobre za nekoga...koga toga nekoga? Sebe? Drugu ženu? Tuđih pogleda na plaži? Ionako će svako nastaviti živjeti svoj život i svako svojim putem. Ono što želim reći je da samo vi imate ključ svog života a puno toga kreće od glave. Just your yearly reminder da smo dovoljne! - poručila je Lucija.

