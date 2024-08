Lucija Lugomer objavila fotke s godišnjeg odmora: 'More, celulit i ja'

Naša plus size manekenka Lucija Lugomer javila se s odmora. Lucija je podijelila sliku s mora na kojoj se vidi kako uživa. Bila je odjevena u bijelo, a napisala je i zašto voli ljeto. - More, celulit i ja - ljeto 2024 . započela je objavu Lucija te nabrojala svoje razloge zašto voli ljeto: - Ne nosim šminku. Stalno hodam bosa. Sve je široko, bijelo i opušteno. Ne feniram kosu i zbog toga imam tjedno barem 1.5 sat više za sebe. Ništa nije perfektno i bas zbog toga je savršeno. Ness od vanilije sa ledom (moje ljetno pice). Kuham ručak u badiću. More utišava koliko se glasno stvarno smijem. Smokve. Maslinovo ulje na kozi.

Lucija je rodila svoje drugo dijete krajem prošle godine, a u veljači je i otkrila ime sinčića. - Dragi svi, upoznajte Noela. Radost koja je upotpunila našu obitelj, napisala je Lugomer u Instagram objavi gdje pozira sa suprugom i starijim sinom Leonom koju možete pogledati ovdje.

Podsjetimo, manekenka je rodila drugog sina na sam Božić, a fotografiju na kojoj su stopala malenog sinčića objavila je dan kasnije pa se u komentarima mogao pronaći i poneki prijedlog za ime prinove poput Božo. Brojni poznati čestitali su joj u komentarima poput influencerice i glumice Sonje Kovač, pjevačice Ide Prester i TV voditeljice Hane Tabaković Bakse.

Dva tjedna nakon poroda, na svom Instagram profilu objavila je kako sada živi s prinovom u obitelji. - Dva tjedna puna ljubavi. One bez filtera. One koja započinje nova poglavlja. Još uvijek me netko mora uštipnuti kako bih shvatila da ne živim san. San je postao stvarnost, stvarnost koju mogu pomirisati i primiti u ruke. Ovo nema cijene, a iskustvo takve ljubavi želim apsolutno svima - napisala je Lucija uz fotografije. U objavi je manekenka pokazala kako izgleda dječja sobica, nekoliko fotografija s bebom na kojima je Lugomer bez šminke te kako su uredili kuću za povratak bebe iz bolnice.

Na Instagramu je u 34. tjednu trudnoće objavila i fotografiju na kojoj je njezin trudnički trbuh u prvom planu. - Ima nešto toliko moćno u stvaranju novoga života i u tim tragovima koji ostaju zauvijek na maminom tijelu. Zahvalna. Radosna. Dostojna. Svoj novi dodatak s ponosom ću nositi do kraja svoga života, dečki moji. - napisala je ispod fotografije na kojoj je pozirala u toplesu te je grudi prekrila rukama i istaknula svoj trudnički trbuh. Fotografija je dobila preko tri tisuće lajkova, a pratitelji su u komentarima pohvalili ovu fotografiju.

