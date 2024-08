Thompson se oglasio nakon velikog koncerta u Imotskom, fanovi u euforiji: 'Vrijeme je za Poljud!'

Hrvatski pjevač Marko Perković Thompson oglasio se prvi put na društvenim mrežama nakon sinoćnjeg koncertnog spektakla pod nazivom 'Imotski ne zaboravi' održanog na stadionu Gospin dolac u Imotskom. Glazbenik iz Čavoglava putem Facebooka i Instagrama objavio je videozapis s nastupa i oduševio mnogobrojne pratitelje.

Na snimku možemo vidjeti stadion Gospin dolac snimljen iz ptičje perspektive za vrijeme izvođenja pjesme 'Ako ne znaš šta je bilo', dok tisuće prisutnih paljenjem baklji i isticanjem hrvatskih obilježja tvore atmosferu za pamćenje. Perković je u opis videa stavio stihove spomenute pjesme: - Ako ne znaš šta je bilo/ Nek' ti kaže Lika/ Pitaj svaki kamen našeg grada Dubrovnika/ Pitaj Zadar i Kotare/ Zide Šibenika/Ako ne znaš milo moje/ Upitaj heroje…- i tako evocirao sjećanje na sinoćnju priredbu, čiji djelić možete pogledati u objavi ispod.

Ova objava naišla je na euforične reakcije Thompsonovih obožavatelja, koji pjevača zovu i u druge djelove Hrvatske: - "Kad se spoje Thompson i narod...to je naša Hrvatska... neopisivo", "Šta prije na Poljud...ovo drugo je premalo...koliko nas ima šta bi došli...samo tako nastavi..neka vide da nas ima", "Bravo , jedva čekam Zadar", "Ajmo u Slavoniju za Hrvatsku", "Zagreb čeka. Maksimir čeka" - a jedna fotografija u komentarima otkriva da je koncertu prisustvovala zlatna hrvatska judašica iz Pariza, Barbara Matić.

VEZANI ČLANCI:

S Thompsonom su na koncertu nastupili Mate Bulić i Dražen Zečić, a jedan od omiljenih domaćih izvođača na istom će mjestu ponovno nastupati sam 8. kolovoza, nakon čega 16. kolovoza stiže u Dugopolje. Prvi je ovo bio Thompsonov nastup nakon dvije godine, a publika mu je svojim dolaskom i angažmanom na ovom koncertu pokazala koliko ga cijeni te da ga svakako želi slušati češće. Thompson je na pozornici izveo svoje brojne hitove, a atmosfera u publici bila je odlična: pjevalo se s njim u isti glas, palile su se baklje. Atmosferu s koncerta možete pogledati u našoj fotogaleriji.

GALERIJA: FOTO Pogledajte odličnu atmosferu na koncertu Thompsona, Zečića i Mate Bulića

Podsjetimo, Marko je zadnji nastup imao prije dvije godine, pa je vijesti o ovom koncertu razveselio svoje brojne obožavatelje. - Nekoliko mjeseci ga je sin nagovarao da se vrati nastupima. Thompson mu je obećao da će to i učinit. Stoga se na nagovor sina Ante Mihaela, Thompson odazvao da bude gost s par pjesama u Imotskom - iz menadžmenta glazbenika su ranije izjavili za 24 sata kada je najavljivan nastup s Bulićem i Zečićem. Ulaznice za taj koncert planule su u trenu, pa nema sumnje kako će i interes za Thompsonov koncert biti veliki. Thompson je prestao nastupati nakon što je njegov sin Ante Mihael imao ozbiljnih zdravstvenih problema, a tijekom tog perioda s njim je stalno u kontaktu bio pjevač Mate Bulić.

- Čujemo se svaki dan, moram reći da je moj kum Ante imao operaciju koja je jako uspjela i to me raduje. Tako da je sve to napravilo neku mirniju atmosferu i na njegovoj strani i kod nas koji ga okružujemo - rekao je Bulić prije mjesec dana u jednom intervju. Dodao je i kako ga veseli što se konačno vraća glazbi. - Drago nam je da se vraća na pozornicu i svi smo uz njega. Uspjeli smo ga nagovoriti, predugo je izbivao s pozornice. Znam i da radi na novim pjesmama - rekao je Bulić tada.

VIDEO: Oženio se Matija Cvek: Zasjao u ružičastom odijelu