Luciano: 'Ako ga izglasaju nakon ovog tjedna, onda se ne igra poligona nego igra manipulacije'

Žuto pleme odnijelo je pobjedu u napetoj igri za nagradu, a Ivan je briljirao na poligonu i istaknuo se kao ključni igrač. Luciano je osvojio osobni imunitet u žutom plemenu i emotivno progovorio o izazovu koji mu je donio ponos, dok se ogrlicom osobnog imuniteta u zelenom timu okitila Milanka. Obje ekipe u Survivoru dale su sve od sebe, boreći se i za nagradu i za osobni imunitet. Žuto pleme odnijelo je pobjedu u igri za nagradu rezultatom 8:4, a ključni trenuci bili su prvi bod koji je osvojio Luciano te odlučujući zadnji poen koji je žutom timu donijela Lara. Ivan koji je timu također donio bodove, briljirao je na poligonu te sa smiješkom zaključio: „Ovo mi je najbolji dan! Sad nastavljam istim tempom – nema predaje. Ključ pobjede bio je u tome što smo gađali palicama, a ne loptama.“

U borbi za osobni imunitet, Luciano je pokazao nevjerojatan fokus i zasluženo slavio. „Mislio sam da nikad neću uspjeti osvojiti ovu nagradu zbog svog ADHD-a, jednostavno ne mogu biti miran. Ovo je pobjeda mog uma, ponosan sam na sebe, izdržao sam.“ Ivan bi, nakon osvojenih bodova, trebao biti siguran od izglasavanja na plemenskom vijeću, ako je dio žutog plemena bio iskren kad su kazali da se vode bodovima na poligonu. No, kako Ivan nema povjerenja da su bili iskreni u svojoj argumentaciji prošlog puta, nije siguran da ga neće izglasati. „Ako ga izglasaju nakon ovog tjedna, onda se ne igra poligon, nego igra manipulacije“, kaže Luciano.

U zelenom plemenu, ogrlicu osobnog imuniteta osvojila je Milanka, čime je, osim imuniteta, stekla pravo na to da dodatno nominira nekoga iz svog plemena za eliminacijsku igru. Prisjetila se kako je i sama bila nominirana na jednom od prethodnih vijeća. Uz osmijeh je poručila: „Nisam zlopamtilo, ali pamtim – i vraćam. Šalim se! Odluku ću donijeti kao i uvijek – čistog srca.“ Najemotivniji trenutak dogodio se kada je Ivan pronašao košaru s pismima za žuto pleme. Nakon što su pročitali poruke, uslijedile su suze, ali i zahvalnost prema zelenom timu koji se složio s tim da i žuti čitaju lijepe riječi koje su im uputili njihovi bližnji. Nika je zaključila: „Pismo me mnogo motiviralo za naprijed. Znam zašto sam došla, a to je da mogu što god zamislim.“