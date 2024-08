Lucia iz 'Života na vagi' podijelila detalje o problemima u trudnoći: Prepali smo se, morali smo hitno u bolnicu

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Lucia Šarić Lončarek nedavno je na Instagramu objavila sretnu vijest da ona i suprug Marko Lončarek očekuju njihovo prvo dijete. Par je pozirao zajedno, a Lucija je pritom držala ultrazvuk u rukama. Nakon što je otkrila da je trudna, Lucia je počela češće dijeliti objave na društvenim mrežama. Prije nekoliko dana otkrila je da je imala i jednu tešku situaciju koja ju je prestrašila.

"Sad onaj teži dio, prije sedam dana u četvrtom mjesecu trudnoće (znam da ste me i to pitale) dogodilo mi se krvarenje. Naravno, prepali smo se i bili smo na Braču pa smo hitno morali u bolnicu u Split. Nakon pregleda ustanovili su da ne znaju zbog čega je došlo do toga i da je najvjerojatnije prevelika aktivnost. Preporuka je bila mirovanje i Duphastone tablete" napisala je, a prenosi RTL.hr.

Lucia je za gore spomenuti medij ranije progovorila o trudnoći, otkrila je kako se osjeća, zna li spol djeteta i je li se već odlučila za ime. - Trudnoća za sada prolazi školski, sve je u savršenom redu. Osjećam se dobro, osim epizoda umora koje imam često. S ozbiljnim mučninama, hvala Bogu, nisam imala problema. Saznala sam da sam trudna na djevojačkoj od svoje najbolje prijateljice i kume. Planirali smo trudnoću odmah iza mog 30. rođendana, ali nisam mislila da će se dogoditi baš tako brzo. Iznenadili smo se i suprug i ja, ali naravno, bili smo oduševljeni, kazala je Lucija, koja još nije objavila spol djeteta.

VEZANI ČLANCI:

- Ne želimo još znati spol jer planiramo malu zabavu za gender reveal (zabava povodom otkrivanja spola) iza ljeta pa mislim da nema smisla da mi znamo spol prije ostalih. Ja navijam za curicu, a Marko navija za dečka. Imamo top tri imena za oba spola, ali još razmišljamo. Trenutno nam je novi stan u izgradnji i imamo baš puno posla oko toga. Dječja soba će, nažalost biti malo u zadnji čas jer nemamo izbora., kazala je i dodala da će u svom medicinsko-estetskom centru raditi do posljednjih dana trudnoće.

- U Venusu planiram raditi do zadnjeg dana, do kad god rad neće ugrožavati trudnoću. Samo da bude sve u redu i ja ne planiram stati. Štoviše, u 9. mjesecu mi počinje jedna od težih edukacija za trajnu šminku, nano machine brows tehnika. Ujedno i nova usluga u našem centru, ja sam i edukator tako da imam već zakazano više edukacija za 9. i 10. mjesec. A tu je i moj novi posao - dizajn interijera , pri povratku u Zagreb me čekaju tri projekta koja moram završiti. Tako da je veselo, ali bolje tako, brže mi vrijeme prolazi, kazala je.

FOTO Znate li tko je Dorotea Budimir, a tko Željko Hudek? Ovo su prava imena naših glazbenika

Lucia i njezin suprug Marko Lončarek vesele se bebi, a ovaj par je u braku od 2022. godine, a njihova ljubav počela je 2020. godine. Lončarek je svoju odabranicu zaručio u gradu Como u Italiji.

Da je trudna, Lucija je potvrdila objavom na Instagramu. Na fotki, koja je nastala u Turskoj je pozirala sa suprugom blizu bazena, a ispred trbuha držala je sliku s ultrazvuka.

VIDEO Baby Lasagna zapalio atmosferu na zadarskom Forumu, publika mu posvetila transparente