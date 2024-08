Obitelj Alaina Delona odbila je ispuniti posljednju želju glumca, evo i zašto

Izgleda da posljednja želja preminule glumačke ikone Alaina Delona neće biti ispunjena. Naime, glumac, koji nas je u nedjelju napustio u 88. godini života, je zaželio da njegov 10 godina star pas, belgijski ovčar imena Loubo, bude uspavan i pokopan zajedno s njim na groblju njegove kuće u selu Douchy u Loiretu. - Želim biti pokopan sa svojim psima. Ništa drugo me ne zanima, samo želim biti s njima. Oni su jedini koji su me voljeli bezuvjetno, uvijek su bili uz mene ne tražeći ništa zauzvrat - izjavio je Delon u jednom intervjuu, prenosi Daily Beast. Međutim, u utorak su se aktivisti za prava životinja zgrozili nad mogućnošću da se živa i zdrava životinja uspava i odlučili psu pronaći novi dom, a s time se složila i Delonova obitelj.

Riječ je o francuskoj organizaciji za životinje SPA, koja je izrazila zabrinutost zbog glumčeve posljednje želje te su javno poručili: - Život životinje ne bi trebao ovisiti o životu čovjeka. SPA je sretna što može preuzeti njegovog psa i pronaći mu obitelj - nakon čega su se ubrzo oglasili iz Zaklade Bridgette Bardot, čiji je glasnogovornik potvrdio da su stupili u kontakt s Delonovom kćeri Anouchkom i osigurali Loubovu budućnost: - Upravo sam razgovarao s Anouchkom Delon, koja mi je rekla da je Loubo dio obitelji i da će ostati s njima. Pas neće biti uspavan - obavijestio je javnost.

GALERIJA: Bivši seks-simbol i čovjek s licem anđela nikad se nije uspio skrasiti, a za sve je krivio traumu iz djetinjstva

U Francuskoj ne postoji zakon koji sprječava vlasnike da uspavaju svoje životinje, već njihovi veterinari mogu odlučiti hoće li ispuniti želje vlasnika. Delon je dao sagraditi kapelicu na groblju s ostacima najmanje 35 njegovih pasa u šumovitom području svoje kuće, La Brûlerie, 85 milja jugoistočno od Pariza, koju je kupio ranih 1970-ih. Loubo, kojeg je Delon 2014. posvojio iz skloništa, bio je spomenut u objavi o glumčevoj smrti koju su sastavila njegova djeca - kćer Anouchka i dvojica sinova, Anthony i Alain Fabien. - Alain-Fabien, Anouchka, Anthony, kao i Loubo, s dubokom tugom objavljuju smrt svog oca - stoji u oproštajnoj poruci koju prenosi The Guardian.

Inače, mediji su Delona često povezivali s legendarnom francuskom glumicom Brigitte Bardot, ali on je izjavio da među njima nikad nije bilo ništa više od čistog prijateljstva. Jedna od stvari koja ih je povezivala bila je njihova ljubav prema životinjama i humanitarnom radu. Oboje su financijski podržali brojne organizacije koje se bave zaštitom životinjskih prava i skloništa za napuštene životinje. - Muka mi je od ovoga svijeta, postoje ljudi koje mrzim, mrzim sve što je lažno i samo je novac važan. Napustit ću ovaj svijet bez žaljenja - kazao je Alain.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Delon je u mladosti slovio kao jedan od najkarizmatičnijih i najatraktivnijih muškaraca svog vremena, a njegovi najpoznatiji filmovi u kojima se pojavio bili su "Le Samourai", "Rocco and His Brothers", "The Swimming Pool" i "Purple Noon". Ovaj bivši seks-simbol pojavio se zapravo u više od 140 filmova i to uglavnom igrajući negativce, a snimio je i brojne serije te odigrao brojne kazališne predstave. Godine 1964. osnovao je vlastitu produkcijsku kompaniju koja je svojevremeno producirala više od 30 prikazanih filmova, a on je bio redatelj, producent i scenarist.

Osim što je imao talent za glumu, bio je sklon i poduzetništvu i to kroz svijet mode i kozmetike u kojoj je ogromni uspjeh ostvario zahvaljujući svom dobrom izgledu i bezvremenskom šarmu. Naime, žene diljem svijeta bile su lude za njim, a on je toga itekako bio svjestan. - Bio sam voljen cijeli svoj život, samo je još nekoliko muškaraca bilo voljeno poput mene - kazao je čovjek s "licem anđela", kako su ga inače zvali, jednom prilikom u francuskim medijima. Iza njega je brak i veze s nekima od najljepših žena svijeta poput glumica Mirej Dark, Romi Schneider, Nathalie Delon s kojom je bio oženjen od 1964. do 1969. godine te Rosalie van Breemen, no s niti jednom od njih nije uspio ostvariti stabilnu vezu, a za što je krivio traume iz ranog djetinjstva.

Brak njegovih roditelja rano se raspao i napustili su ga kada je imao samo četiri godine i glumac se tada našao u udomiteljskoj obitelji, kao siroče. No agoniji s roditeljima tada nije kraj jer kada je navršio 17 godina, njegovi su biološki roditelji potpisali papire za prijavu u vojsku i poslali ga u krvavi rat u Indokini. Očekivano, kada je postao slavan, pokucali su na njegova vrata jer su se sjetili da imaju sina, ali on im nikada nije oprostio zbog onog što su mu učinili. - Ne možete vratiti ljubav koju niste dobili kao dijete. To su rupe koje se nikada neće popuniti. Čak i kad volim ženu, osjećam se usamljeno. Imao sam samo četiri godine kada sam shvatio da vas oni koji najviše volite mogu napustiti - izjavio je jednom prilikom.

VIDEO: Baby Lasagna zapalio atmosferu na zadarskom Forumu, publika mu posvetila transparente