Nedavno je prekinula sedmogodišnje zaruke, a sada ljubi 10 godina mlađeg!

Nakon što se u studenom pročulo da glumica Olivia Wilde više ne ljubi partnera Jasona Sudeikisa s kojim je provela devet godina u vezi, a čak sedam godina bila zaručena, strani mediji raspisali su se o novoj ljubavi zanosne ljepotice. Naime, Page Six prvi je objavio fotografije 36-godišnje Olivie s deset godina mlađim glazbenikom Harryjem Stylesom na vjenčanju njegovog menadžera Jefferyja Azzofa.

Foto: PA/Pixsell

Tamo mu je bila pratnja, a na fotografijama se drže za ruke te izgledaju prisno tijekom slavlja u Montecitu. Da postoji simpatija prema njemu s njezine strane, bilo je očito u intervjuu za Vogue kad je glumica izjavila da želi Harryja vidjeti u filmu u kojem sada i zajedno glume. Riječ je o psihološkom trileru imena "Don't Worry Darling" u kojem će bivši član benda One Direction zamijeniti glumca Shia LaBeoufa te ulogu ostvariti uz glumce Chrisa Pinea i Florence Pugh.

Izvor za britanske medije navodi kako su Olivia i Harry postali jako bliski i puno vremena provode zajedno te da nije stranac u njegovom domu, dodajući kako ih ne brine 10-godišnja razlika između njih.

Potvrda o novoj ljubavi još uvijek nije službeno stigla od samog para. Inače, Olivia Wilde i glumac Jason Sudeikis prekinuli su prošle godine.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL 2020 Film Independent Spirit Awards - Arrivals - Santa Monica Olivia Wilde at the 2020 Film Independent Spirit Awards held at the Santa Monica Beach on February 8, 2020 in Santa Monica, CA. O'Connor/AFF-USA.com Photo: PA Images/PIXSELL

– Odlučili su se za prekid još početkom ove godine, ali nisu tu informaciju dijeli s javnosti jer su im fokus bila njihova djeca, sin Otis Alexander i kći Daisy Josephine. Brzo su se dogovorili oko skrbništva nad djecom i ostali su prijatelji i dalje – rekao je za časopis People prijatelj ovog para koji je još početkom godine snimljen zajedno i djelovali su jako sretno. Olivia i Jason upoznali su se na jednoj zabavi i šest mjeseci susretali su se na različitim događajima, ali Jason nije imao hrabrosti pitati Oliviju za broj.

Nakon nekog vremena njezin prijatelj mu je dao broj i rekao da ga pametno iskoristi. Jason je čekao da Olivia prekine vezu u kojoj je tada bila i onda je skupio hrabrosti i nazvao ju je i pozvao van. Njih dvoje slovili su za jedan od parova u Hollywoodu čija je ljubav bila bez mrlja i afera i sve je iznenadilo što su prekinuli i što su tu informaciju skoro godinu dana držali u tajnosti. Vezu su započeli prije devet godina, a 2013. Olivija je pristala na Jasonovu prosidbu ali do vjenčanja nikada nije došlo.

Prije Jasona 36-godišnja glumica je bila osam godina u braku s Taom Ruspolijem koji je potomak talijanske aristokratske obitelji i fotograf je, a Jason je Jason je bio šest godina u braku s Kay Cannon.