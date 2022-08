Legendarna modna dizajnerica (75) pozirala u 'Baywatch' badiću: 'Stariš dostojanstveno, bravo'

Modna dizajnerica Diane von Fürstenberg (75) trenutno uživa na godišnjem odmoru, a na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju na kojoj je pozirala u kupaćem kostimu u stilu ''Baywatcha''. Legendarna dizajnerica pokazala je svoju figuru, a pozirala je ispred ogledala.

-Selfie u 75-oj? Pokušavam to i dva sata kupanja dnevno definitivno pomažu!", napisala je u objavi. "Znam da bih se trebala smijati, ali osjećam se glupo ako se smiješim sama sebi! Zahvalnost- napisala je uz fotografiju Diane, a sličnu fotografiju objavila je i prošle godine kada je pozirala u zelenom kupaćem kostimu.

-Jesam li luda što ovo objavljujem? Budi ponosna na svoje godine… one su dokaz da si živjela! Šaljem ljubav svima- napisala je tada.

Pratitelje je nova fotografija oduševila pa su joj uputili brojne komplimente i komentare ispod objave.

''Savršena'', ''Neustrašiva i lijepa'', ''Zapanjujuća i senzacionalna'', ''Predivna'', ''Izgledaš fantastično'', ''Stariš dostojanstveno, bravo'', ''Obožavam ovo'', ''Bravo kraljice'', ''Sjajno'', ''Divim ti se'', ''Prekrasna i moćna'', ''Sjajno'', samo je dio komentara.

Inače, Diane se zalaže za dostojanstveno starenje te potiče druge da prigrle svoje godine baš popu nje što je napisala i u svojoj knjizi Own it: The Secret of Life.

-Dob je mapa života stvorena od uspomena, pohranjenih slika, osjećaja i iskustava. Starenje treba slaviti svakog trenutka, svakog dana, svake godine. Godine su dokaz života- napisala je Diane.

