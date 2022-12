Lana Jurčević progovorila je o problemima i sugestiji liječnika da uzima antidepresive i sada joj stižu brojne poruke

Pjevačica Lana Jurčević (38) nedavno je u iskrenoj objavi na svom blogu progovorila o problemu s kojim se odbijala suočiti čak 15 godina. Naime, kako je otkrila, suočila se s anksioznošću i neugodnim napadajima panike, a zbog svega su joj liječnici savjetovali da počne uzimati antidepresive.

- Premlada sam bila i prenespremna za vukove koji su me čekali s druge strane. Bilo je tu stvari vezano uz showbusiness, suočavanje s hrpom komentara, naslova koji su rezali kao nož, 'ganjale' su se tiraže i nije bilo milosti u to vrijeme. Čak i da sam bila odrasla, formirana osoba, a ne klinka na početku života, pitanje je kako bi se nosila s tim… Bilo je tu i privatnih stvari, svega pomalo. Nakupilo se. Krenuli su napadaji panike, anksioznost, strah od gužvi, nije samo da su mi zatvoreni prostori bili prijetnja, to je prešlo i na vanjske prostore, 'uhvatilo' bi me i nasred ceste dok sam šetala psa. Imala sam osjećaj da nemam zraka i nisam mogla disati… - napisala je Lana na svom blogu, a sada je Instagramu podijelila poruke koje je dobila od brojnih pratitelja koji su se suočili s istim problemom.

- Ako vam kažem da je ovo samo desetina onoga što sam dobila u dvije minute u inbox nakon objave mojih storija večeras (više nije stalo u objavu, ali dovoljno da vidite koliko ljudi se bori s mentalnim zdravljem)… Je****, lijepo tijelo ako ti duša i glava nisu dobro (nije tijelo nevažno da se razumijemo, ni njega se ne smije zapostaviti)… Ali, nije to došlo niotkuda, sve ima svoj razlog. Ja to gledam ovako, imaš vreću smeća. Samo trpaš i trpaš i naguravaš u nju, što prošlost, što sadašnjost, što strah od budućnosti i što se događa - vreća puca. Previše je svega. Svatko ima svoj limit. Ništa, metlu u ruke i počet čistit oko sebe i po sebi, sve je to hrpa nagomilanih emocija…- napisala je Lana, a brojni pratitelji uputili su joj riječi podrške i zahvale.

''Svaka čast'', ''Napokon nešto iz svijeta realnosti i zbilje, to nam je svima potrebno'', ''Hvala Lana na iskrenosti i borbi'', ''Znaš da smo ponosni L'', ''Lano, divna si'', ''Divna žena'', ''Šaljem ljubav'', ''Vjeruj, puno znači ovo što radiš jer da sam tad ja pročitala tvoju priču, bilo bi mi puno lakše jer bi znala da se to ne događa samo meni ili da samo sa mnom nešto nije u redu'', samo je dio komentara.

Podsjetimo, Lana je početkom listopada pratiteljima otkrila kako se upustila u dvadesetodnevni izazov tuširanja hladnom vodom i istaknula kako hladan tuš mijenja život na bolje, a navela je da jača izdržljivost, imunitet i smanjuje nakupljeni stres.

- Svašta će se događati tih prvih 30 sekundi. Neki će propjevati operu, neki će prostačiti, neki vrištati na glas ili u sebi. Neki će skakutati na mjestu, neki se smijati, neki plakati- rekla je Lana u videu u kojem se tušira u donjem rublju pa dodala: - Ali jedno obećavamo, bistrinu i snagu uma, življe i sretnije tijelo. Tek smo na početku, saznat ćete barem 20 razloga zašto se trebate pridružiti izazovu! A onda i osjetiti na svojoj koži- objasnila je Lana koja je kroz rad na sebi naučila živjeti s napadajima panike, a sada svojim primjerom želi pomoći i drugima koji su se našli u sličnoj ili istoj situaciji.

