Lady Gaga pozirala u tangama i zagolicala maštu fanova

Glazbenica Lady Gaga ponovno je zagolicala maštu svojih fanova opuštenom fotografijom na kojoj pozira u tangama. Fotografija je u samo nekoliko sati dobila više od 2 i pol milijuna lajkova, i puno oduševljenih komentara njenih pratitelja.

“‘Poslužila si tortu, a nije mi ni rođendan!”, “Kraljica”, “Blagoslovila si mi oči” i ” Sirena”, samo su neki od mnoštva komentara njezinih obožavatelja.

Foto: Instagram

Inače Gaga je nedavno gostovala u prvoj epizodi dokumentarnog serijala 'The Me You Can't See' koji su zajedničkim snagama producirali princ Harry i Oprah. Progovorila je o svojim traumama iz prošlosti. Priznala je da ju je s 19 godina silovao glazbeni producent i potom je "ostavio trudnu na uglu" nakon višemjesečnog zlostavljanja. U prvoj epizodi serijala Gaga priznaje da se počela samoozlijeđivati dok je bila "stvarno mlada" i da mnoge njene današnje borbe s mentalnim zdravljem proizlaze iz traume koju je proživjela kao ambiciozna mlada glazbenica. "Imala sam 19 godina i radila sam u tom poslu, a producent mi je rekao: "Skini odjeću", prisjeća se Gaga.

"Rekla sam 'ne' i samo otišla, a oni su mi rekli da će mi spaliti svu glazbu koju sam napravila. I nisu se zaustavili ... nisu me prestali pitati, a ja sam se samo skamenila i samo... Ni ne sjećam se", priznala je u suzama pjevačica. Gaga je u suzama rekla da nikada neće imenovati dotičnog producenta. "Razumijem ovaj #MeToo pokret, razumijem da se neki ljudi osjećaju dovoljno ugodno da se suoče s tim, ali ja ne", nastavila je. “Nikad se više ne želim suočiti s tom osobom. Ovaj je sustav toliko opasan", dodala je. Gaga je priznala da je godinama kasnije bila u stanju "ultra paranoje" zbog čega je otkazala brojne svjetske turneje. No, shvatila je tek kasnije da je to sve rezultat tog zlostavljanja.

