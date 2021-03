Kolinda otkrila detalje o novom poslu: Život mi se dosta promijenio.

Nakon stresnog predsjedničkog mandata bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović zaplovila je posve drugačijim poslovnim vodama. Naime, prije više od godinu dana prestala je biti na čelu države, a sada radi kao savjetnica na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, donosi Exkluziv.

- Vrlo mi je ugodno i moram reći da je ovo nekako i ugodan odmak od političkog svijeta i života, a opet pruža mnogo mogućnosti u onome što najviše volim, to su međunarodni odnosi i međunarodna suradnja... Spajanje institucija, spajanje ljudi, promicanje Hrvatske - kazala je Kolinda u prilogu istaknuvši da joj život nije isti.

- Život mi se promijenio dosta, nije to samo zbog toga što više nisam na toj dužnosti već i zbog ovih uvjeta pandemije. Svima nam se promijenio život - poručila je bivša predsjednica dodavši da je iznimno zanima svijet sportaša i kako im pomoći u tranziciji između sportskog života i nastaviti se baviti privatnim poduzetničkim aktivnostima.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/RTL Screenshot

Između ostalog, rekla je da sada ima više vremena za obiteljski život.

- Više nisam na raspolaganju državi 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Ali i kad sam bila predsjednica, nastojala sam pronaći koliko god sam mogla vremena za obitelj, posebno za djecu - rekla je bivša predsjednica koja sa suprugom Jakovom ima kćer Katarinu i sina Luku i koji je tijekom njenog mandata preuzeo brigu nad njima.

Također, otkrila je gdje se vidi u budućnosti i što vidi kao nastavak karijere.

- Jednog dana privlači me biti profesor, možda imati svoj kolegij, predavati - zaključila je.

Podsjetimo, Kolinda je nedavno ostvarila gostujuću ulogu u hit serije Nove TV Dar Mar.

– Baš sam bila uzbuđena. Prihvatila sam to kao izazov, priliku da isprobam nešto novo. Ponajviše sam to prihvatila kao priliku da još jednom naglasim svoju potporu ambicijama mladih, posebno djevojčicama – rekla nam je Grabar-Kitarović u prosincu i otkrila kako je došlo do njezine uloge.

– Zapravo je sve dogovoreno preko prijatelja Branka Ivande koji je kontaktirao sa mnom rekavši da Nova TV priprema igranu seriju u kojoj je jedan od likova dvanaestogodišnja djevojčica Linda kojoj sam idol te da bi željeli da gostujem u seriji. Nova TV poslala mi je scenarij scene, rado sam pristala – rekla nam je bivša predsjednica države koja je za potrebe serije produkciji već ustupila nekoliko svojih fotografija.