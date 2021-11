Kolinda Grabar-Kitarović objavila fotografiju sa slavnom pjevačicom: 'Počašćena sam'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na svojem je Instagram profilu podijelila fotografiju s mladom pjevačicom Duom Lipom. Obje su sudjelovale na godišnjoj dodjeli nagrada za istaknuto vodstvo u organizaciji Atlantskog vijeća Washingtonu. Britanska pjevačica albanskog podrijetla je osvojila nagradu, a Grabar-Kitarović je imala priliku upoznati je i s njom se fotografirati. "Najtopliji pozdrav svim Albancima i Hrvatima diljem svijeta. Počašćena sam što sam imala priliku upoznati izvanrednu umjetnicu i aktivisticu, snažan glas za slobodu i žene diljem svijeta", napisala je u opisu objavljenih fotografija.

Inače, Dua Lipa izdala je dva albuma, a najpoznatija je po svom singlu 'New Rules'. Tu su još i 'Love Again', Physical', 'Break my heart', 'Don't start now' i mnogi drugi, kao i mnoge suradnje.

