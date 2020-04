Legendarni Kojoti zvijezde nove Žujine svirke

Žujine svirke na Facebooku su, čini se, pun pogodak u ovo doba korona izolacije. Naime, virtualni koncerti u organizaciji hrvatskog zakon piva jednom tjedno stvaraju zakon atmosferu u domovima diljem Hrvatske. Tako nakon Nene Belana i Fiumensa te sjajnog Let3 u srijedu, 8. travnja, od 20 sati za Žujine obožavatelje sviraju Kojoti.

Bend koji se krajem 90-ih godina i posljednjeg albuma 'Sex Disco Kung Fu' oprostio od publike i glazbene scene, krajem 2016. na nagovor publike i podrške izdavačke kuće Dancing Bear vraća se na scenu. Prošle godine su izdali novi album, a upravo će on biti u fokusu Žujine svirke. „Album 'Sve je pod kontrolom' je glasan, zvonak, moćan i energičan rock 'n' roll album. To je album koji poziva na ples, koji inače tjera da ustaneš i kreneš. No ovaj put ne krećemo nigdje jer smo odgovorni i ostajemo u svojim gajbama. Ali plešemo uz zakon pivo na Žujinoj Facebook stranici“, najavili su članovi Kojota i dodali kako neće propustiti zasvirati i svoje stare hitove.

Prva Žujina svirka okupila je pred ekranima više od 100 tisuća, a druga čak više od 130 tisuća ljudi. „Svaka nova svirka iz tjedna u tjedan okuplja sve više ljudi iz cijele Hrvatske i zaista nam je drago što zajedno s našim sjajnim rock glazbenicima unosimo malo pozitive u domove naših korisnika i obožavatelja dobre rock glazbe. Žujine svirke su naš doprinos ovoj izvanrednoj situaciji u kojoj moramo ostati u svojim gajbama i veseli nas što osjetimo tu dobru vibru koju samo glazba može potaknuti“, komentirala je Ana Štebih Pinjuh, direktorica marketinga Zagrebačke Pivovare.