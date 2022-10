Koji je najvažniji modni trend ove jeseni i kako je udobna sportska odjeća postala nova vrsta luksuza?

Jedan dan nuklearni rat, drugi dan neidentificirane crne rupe u plinovodu koje opasno zagađuju atmosferu, pa onda novi, silno opasni korona virus ruskih, a ne kineskih šišmiša, a uza sve to neprestano priče o obaveznim zagrebačkim vrećicama... Ciklus vijesti vrti se kao suludi karusel važnog i nevažnog pa ne znam sjeća li se itko ljeta i naše bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović na otvaranju Pelješkog mosta. Buricu u čaši vode tada je izazvala njezina skupa torbica Cassette (otprilike tri tisuće eura, ali pod pretpostavkom da je doista nosila originalnu Bottegu Venetu, a ne jednu od brojnih kopija, recimo Zarinu ili neke druge trgovine pristupačnih cijena koje se rado inspiriraju dizajnom najskupljih modnih brendova).

”Kolindina torbica” pokrenula je mini revoluciju u modi ove jeseni - ako su u modi revolucije još uvijek moguće kad ih dizajneri poznatih brendova pokušavaju pokrenuti svakih pola godine. Naime, mladi Britanac Daniel Lee (36), dizajner torbice Cassette za modnu kuću Bottega Veneta, gdje je radio od 2018. do 2021., upravo je dobio jedan od najvažnijih poslova u modnoj industriji danas. Postao je novi kreativni direktor Burberryja. Zamijenit će inače genijalnog Talijana Riccarda Tiscija (48), koji nije shvatio suštinu podosta konzervativnog londonskog brenda s dugom tradicijom. No, Tiscijev najveći problem - uz to što je dugo bio poznat kao darker, gotičar, što doista nema baš nikakve veze s kućom poznatom po praktičnim, nepoderivim balonerima - svodi se na to da accessoire nije ono što ga posebno zanima. U nekoliko godina u Burberryju nije napravio niti jednu it torbu koja bi se posebno dobro prodavala ili bila zapamćena.

To bi sad brzinski trebao ispraviti Daniel Lee, magistar mode londonske likovne akademije Central Saint Martins, davno pripravnik kod Nicolasa Ghesquièrea u Balenciagi, a potom najbliži suradnik Phoebe Philo u Celineu.

Drugu veliku vijest s Pariškog tjedna mode mnogi britanski tabloidi opisali su kao “Suze Victorije Beckham”. Naime, prošli petak Victoria je prvi put pokazala svoju novu kolekciju u Parizu, najvažnijem modnom središtu. Uporna je da održi svoju modnu kuću koja godinama guta Beckhamove pare. Rasplakala se nakon uspješne revije. Ali ne samo zbog toga.

Kao što veli londonski Times, Beckhamovi su najpoznatija britanska obitelj nakon kraljevske. Uostalom, čini se da su Victoria i David veoma su bliski s Windsorima. Bili su gosti na kraljevskim vjenčanjima 21. stoljeća, vjenčanju Williama i Catherine, kao i Harryja i Meghan. Mala Harper slavila je svoj šesti rođendan kao prava mamina i tatina princeza s tijarom na glavi - u Buckinghamskoj palači. Kako? Nikome nije jasno, ali jedna od gošća bila je princeza Beatrice.

No, princ i princeza od Walesa uljudno su odbili poziv na vjenčanje Brooklyna Beckhama (23) s četiri godine starijom Nicolom Peltz, kćerkom milijardera, na jednom od najvećih i najskupljih američkih privatnih imanja, u Palm Beachu na Floridi.

To vjenčanje unijelo je razdor u složnu obitelj Beckham. Kao u nekoj jeftinoj sapunici Victoria i Nicola posvađale su se zbog vjenčanice. Kako i ne bi kad je Nicolina vjenčanica bila i na naslovnici britanskog Voguea, a mlada je nosila Valentino Couture, a ne haljinu Victoria Beckham. Nicola je nedavno dala intervju britanskoj Graziji u kojem je objasnila da je bila presretna što će nositi Victorijinu kreaciju na svom vjenčanju za Brooklyna, no shvatila je iz ponašanja ljudi iz ateljea Beckham da oni neće stići haljinu napraviti na vrijeme. Ispalo je da se Victoria prema Nicoli ponijela prezrivo, da joj se nije javljala danima i sirota Nicola nije imala drugog izbora nego da naruči haljinu po mjeri u Valentinu. Obitelj se raspolučila kao u dinastiji, sve dok David - navodno - nije popričao sa sinom koji se u petak sa svojom suprugom pojavio veseo na maminoj reviji. Zato je mama plakala, ne samo zbog svojeg modnog trijumfa.

U prvom redu na tom događanju “modne premier lige” sjedila su njezina djeca, njezina nevjesta, kako bismo to starinski rekli, njezin muž i dvoje najvažnijih ljudi britanske mode, Anna Wintour, neka vrsta nadurednice svih Vogueova, i Edward Enninful, urednik britanskog Voguea. Svi su se smiješili i odobravali.

Što je Victoria pokazala na reviji za proljeće 2023., dan nakon revije proslavljenog američkog dizajnera Ricka Owensa i njegovih mekih, prozirnih haljina od tila, nadahnutih pradavnom revijom Johna Galliana, i kao krv crvene krinoline s dugim, bogatim, paperjastim šlepom?

Bio je to - očekivano - veoma ambiciozan debi u Parizu, s gotovo dramatično seksi komadima, uglavnom haljinama. U jednom je Victoria vješta - ona zna napraviti komade koji laskaju ženskom tijelu. Uostalom, sama samo takve komade želi nositi. Najveće iznenađenje bile su seksi crne haljine kao sklopljene od nekoliko bakinih kombinea, na nekim mjestima rasparane, snažno seksualizirane.

Victoriji i Davidu neki britanski mediji zamjerili su modni odabir njihove djevojčice Harper (11) za maminu reviju. Harper je došla kao zaigrana djevojčica s pletenicama koja je dograbila tvrdu, strukturiranu bakinu torbicu sa zlatnom kopčom, kao nekoć Mia Tindall, koja se igrala s torbicom prabake Elizabete II na fotografijama koje su obišle svijet. No, Harper je uz to odabrala pravu, dugu, crnu večernju haljinu, pomalo darkersku, s dubokim dekolteom od crne čipke na nezrelom tijelu Lolitice. Srećom, Harper nije bila našminkana ili “plastificirana” na bilo koji način, bez umetaka ili umjetnih trepavica, pa je ipak bila bliže zaigranoj, čak pomalo bucmastoj djevojčici nego nimfeti.

No, sva ostala djeca Beckhamovih bila su u nekom preširokom jeansu, posve casual odjeveni, u neskladu s modno razigranom sestricom. David je svilenkastom petrolej plavom dolčevitom, ispod sakoa napravljenog po mjeri, vjerojatno na Savile Rowu, s dvorednim kopčanjem, prekrio sve svoje tetovaže. Možda su su mu ipak dosadile? Ili se Victoriji više ne sviđaju?

Najčudnije, najoriginalnije bile su Victorijine torbe, čitave u resama žarkih boja, koje padaju preko ruke modela kao neonske perike. Sumnjam da će postati it torbe poput onih koje od svojih dizajnera traži kompanija Burberry, no djelovale su poput golemog nakita koji istinski privlači pogled uz monokromne haljine.

No, u modnom tisku najčešće je ponovljena crna kombinacija koju je na reviji nosila Gigi Hadid. Nezakopčani, strogi, strukturirani sako, otvoren do ispod pupka, pridržavan samo jednom tankom trakicom, Gigi je nosila na meke, široke hlače s kontrastnom bijelom pasicom koja ovu kombinaciju ipak smješta u ono što modni tisak, po novom, naziva athluxury.

Athluxury je jedan od najjačih trendova za ovu jesen i zimu. Radi se o najnovijoj varijaciji na temu streetweara, specifične vrste ulične mode pod velikim utjecajem skejterske i sličnih urbanih, sportskih scena. Do jučer, govorili smo o athleisure modi, dizajnerskom casualu koji je postao naročito popularan za vrijeme pandemije, kad smo željeli i po kući nositi nešto chic, što je obavezno moralo biti udobno i korisno za šetnje na otvorenom, jedino što nam se nudilo kao zabava, osim Netflixa i sličnih filmskih ili glazbenih platformi dok su trajali društvostaji, kako je lockdown preveo Drago Štambuk.

Sad su dizajneri otišli korak dalje i tu udobnu sportsku odjeću pretvorili u novu vrstu luksuza. Upravo je Victoria Beckham napravila veliki iskorak u taj novi trend za ovu zimu kad je nešto što izgleda kao gornji dio trenirke sa ciferom produžila i pretvorila u dugu haljinu. Brend Miu Miu pretvorio je plisirane teniske suknjice u ozbiljne modne komade, ovaj put dužine do koljena. Gucci je napravio sportske torbe i tenisice u suradnji s Adidasom.

Dakako, kad smo kod kopiranja jeftinog, svakodnevnog komada i njegovog pretvaranja u veoma skupi komad, onda smo na terenu modne kuće Balenciaga. Tu igru naročito obožava Demna Gvasalia, Balenciagin kreativni direktor već sedam godina, što je za današnji trenutak u modi nevjerojatno dug period. Demna je za Balenciagu do sada napravio brojne komade koji se nimalo ne razlikuju od onoga što nude robne kuće diljem svijeta za uobičajene, pristupačne cijene, recimo hudice i slično. Za ovu jesen i zimu napravio je gornji dio trenirke koji bi i najoštrije oko prevario jer je sličan bilo kojoj masovno proizvedenoj trenirci ukrašenoj vertikalnim linijama. Osim što ta jakna Balenciaga košta gotovo 2000 eura. Tu su i hlače za vježbanje klasičnog oblika, tipične hlače od trenirke s crtama sa strane, za nešto više od tisuću eura i pripijena potkošulja za vježbanje za samo 550 eura.

Vuitton je napravio haljine kao produžene prugaste polo majice za 3200 eura, a Saint Laurent tipične bejzbol jakne za nešto više od 2500 eura.

Maria Grazia Chiuri iz Diora otvorila je svoju reviju za ovu jesen i zimu s manekenkom u pripijenom bodysuitu za atletsku stazu ili možda i grad, s neonskim prošivima koji svijetle u mraku.

I Tisci je ove godine, na svojoj posljednjoj reviji za Burberry, muške modele poslao na pistu u majicama koje bi svatko iz daljine zamijenio za majice kakve se na veliko kupuju u mallovima.

Dakako, sve je počelo odavno, sa suradnjom poznatih dizajnera s velikim sportskim kućama na “potpisanim” tenisicama. Tako smo dobili athleisure na pistama. Potom su dizajneri otišli korak dalje i sad je tu athluxury koji će zasigurno ostati dugo na modnoj sceni.

Uz athluxury modne kuće već godinama ne odustaju od boho stila, stila bogatih modnih “boema”. Bojano ekološko krzno, rese, pačvork, kačkano... Tu je i neprestani povratak u prošlost, navodno ove godine u velikoj mjeri pod utjecajem filma “Elvis”, koji je meni bio manje uvjerljiv, a zasigurno manje dirljiv od srpskog filma “Toma” o balkanskoj verziji kiča.

Povratak u prošlost zasigurno će pokrenuti i nova velika modna izložba koju priprema Costume Institute Metropolitan muzeja za proljeće 2023. To je dakako izložba oko koje se vrti i najglamurozniji modni događaj godine, Met Gala. Dakle, 2023. Met Gala bit će posvećen Karlu Lagerfeldu. Na izložbi, za koju scenografiju radi veliki japanski arhitekt Tadao Ando, bit će izloženo 150 Lagerfeldovih originalnih kreacija za mnoge modne kuće za koje je radio, od Balmaina, Patoua, Chloé, Fendija, Chanela, do njegovog vlastitog brenda.

Utapat ćemo se u nostalgiji za ljepšim vremenima kao nedavno New York Times. Modna urednica Vanessa Friedman, posve neočekivano, usred modnih revija za sljedeće proljeće, odnosno najvažnijih modnih događanja, objavila je veliki, nostalgičarski prilog o 25 najutjecajnijih modnih kolekcija nakon Drugog svjetskog rata. Očito i njoj kao i meni nedostaje nekadašnji glamur, jasna vizija mode, a to znači i našeg vremena, trenutka u kojem živimo, koji su kolekcije nekada pokušavale artikulirati.

Za ovu priliku neću se prisjećati velikana couturea poput filozofa, minimalista, genija krojenja Balenciage, koji se vjerojatno okreće u grobu nad onim što se danas nudi pod njegovim imenom. Ili Charlesa Jamesa, Yvesa Saint Laurenta, Jeana Paula Gaultiera, Courrègesa, Lagerfelda, velikih japanskih dizajnera u Parizu...

Prisjetit ću se samo debitantske kolekcije Donne Karan iz 1985. To je zapravo ono što bi Victoria Beckham željela raditi, a što nedostaje mnogim ženama u današnjoj modi. Tako je možda posljednja svoje kolekcije radila Phoebe Philo za Celine negdje 2011. ili 2012.

Donna Karan napravila je kolekciju od “sedam lakih komada” koji se svi mogu međusobno kombinirati i nude jednostavno rješenje za svaku zaposlenu ženu koja ujutro zdvaja ispred svojeg ormara. Ta kolekcija, izrađena od najfinijih materijala, jednostavna za nošenje, silno ženstvena, ali posve prikladna za konferencijske dvorane i odvjetničke urede, bila je nevjerojatno uspješna i brend je strelovito rastao. Nikad neću zaboraviti reklamu za Donnu Karan iz 1992. Rosemary McGrotha, tad popularna američka glamazonka, glamurozna Amazonka, kako je kršne ljepotice poput nje zvao američki tisak, u kostimu na dvoredno kopčanje s trostrukom niskom bisera, snimljena je kako polaže predsjedničku zakletvu neposredno prije ulaska u Bijelu kuću. Ah, to su bila vremena, sretna, prije svakodnevnih vijesti o nuklearnom ratu i ekološkoj sabotaži plinovoda. Nedostaju mi glamazonke koje se pripremaju osvojiti bolji, ljepši, pametniji svijet. Može li žena polagati zakletvu za najviše položaje u bilo kojoj državi svijeta odjevena u athluxury? Nisam sigurna.

