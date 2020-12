Koga to skriva Antonija Šola od javnosti?

Svatko ima tajnu. “Javna tajna” nova je pjesma naše poznate kantautorice Antonije Šola, koja ne skriva da u jeku pandemije piše i stvara više nego ikada. Život ni glazba ne smiju stati, tako Antonija neprestano piše za svoje kolege i niza mnoge uspješne suradnje, te ne skriva zanesenost pisanjem novih pjesama.

Samo ove godine izdala je tri singla, od kojih je jedan duet sa pjevačem grupe Vigor “Cijena prave ljubavi” za koju su osvojili Cesaricu za hit Veljače, ljetni singl “Ponovo” u sklopu CMC festivala, te novu pjesmu intrigantnog naslova “Javna tajna” u izdanju Croatie records, a koju i ovaj puta potpisuje sa frontmenom benda ljubavnici Mariem Regeljom. “Suradnja sa Mariem Regeljom unijela je novi elan u moje stvaranje i naš potpis je dobio poseban preoznatjiv stil kao i zvuk kojeg je produkcijski oblikovao Bojan Dragojević. Drago mi je što smo Mario Regelja i ja jednako produktivni i što zajedno potpisujemo i pjesmu njegovog benda Ljubavnici - ona me voli - koja je upravo ostvarila novi ulaz na nacionalnoj top listi i to direktno na prvo mjesto, radujem se našoj suradnji i znamo da najbolje tek dolazi”.

Foto: PROMO

“Javna tajna” je jedna od onih pjesama koja nastaje u trenutku i odmah smo znali da je moram snimati bez obzira na situaciju, ne kalkuliram i sve što želim je da pjesma živi, da donese pozitivnu vibraciju i da nas sve spoji glazba. Pjesma je poklon publici u predblagdansko vrijeme, vrijeme nade koje će nas ponovno zbližiti na ovaj način kroz pjesmu. Srećom postoje mnoge plaforme za slušanje glazbe i zato glazba neće stati. Uživali smo u svakom trenutku stvaranja pjesme i videa za koji je zaslužan Matija Škalić, to je mlada ekipa sa kojom dijelim ista razmišljanja i vizije i uživamo u kreativnosti.

„Primjetit ćete da smo imali zadovoljstvo snimati na predivnoj lokaciji “Bistrica cottage” smještenoj u blizini Ogulina u srcu netaknute prirode i dovoljno blizu ali dovoljno daleko od grada te smo zaista doživjeli čaroliju povezanosti sa prirodom kao i predivnim ambijentom kolibice koja je u svakom detalju izgradjena sa stilom i ljubavlju. Imali smo sreće tamo provesti nekoliko zaista čarobnih dana kojih cemo se zauvijek sjecati a to se vidi i u video spotu. ” Javna tajna će se naći i na Antonijinom novom albumu u proljeće, a osim albuma planira i nove suradnje s novim mladim izvođačima kao što je Niikka, novim bendovima a planira i novi duet za ljeto, tko će to biti za sada je tajna, a možda čak i javna tajna kaže Antonija. “Pisanje i stvaranje me pokreće, glazba i pjesma je lijek za sve i nikada ne prestajem stvarati i pjevati, to je moja misija i moj život, kroz pjesme sam ono što trebam biti, glazba je moje utočište i moja snaga, tako ljubav i radost koju osjećam prenosim i dijelim sa svima, a to je javna tajna, jer o meni ne znate ništa, ali kroz moje pjesme možete saznati i sve o meni.