Koga je sve ljubila naša radijska voditeljica? On ju je ostavio mjesec dana prije vjenčanja, a drugi je imao problem sa zakonom

Prošle godine kao bomba u medijima odjeknula je vijest nakon dugo vremena da je Tatjana Jurić ponovno zaljubljena. Ova 43-godišnjakinja svoj privatni život nastoji čuvati daleko od očiju javnosti, no to joj nije baš uvijek polazilo za rukom. Tijekom godina Jurić je imala nekoliko ljubavnih veza koje su se komentirale u medijima i među publikom. U nastavku otkrijte koga je sve ljubila ova prezgodna voditeljica.

Vedran Ješe

01.06.2005., Zagreb - Izlozba Svilan-Svalina. Tatjana Juric i Vedran Jese. r"nPhoto: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: zeljko hladika

Prva javna veza Tatjane Jurić bila je s nogometašem Vedranom Ješom početkom 2000-tih godina. Par se upoznao na jednom rođendanu i njihova je veza trajala tri godine. Tatjana je jednom prilikom izjavila: - Vedran me u šali ili zbilji već 1000 puta zaprosio, a kad to bude učinio za ozbiljno - više mu neću ni vjerovati - simpatično je tada kazala Jurić. Ipak, njihova ljubav nije izdržala test udaljenosti kada je Ješe potpisao ugovor sa švicarskim klubom, a dok je Tatjana zbog poslovnih obaveza trebala ostati u Zagrebu.

Nikky Vuksan

09.12.2009., Zagreb - Otvorenje prvog aktivnog showrooma u galeriji Walter. Tatjana Juric s deckom Nikkyjem Vuksanom."nPhoto: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nogometnog menadžera Nikkyja Arthura Vuksana svojedobno su zvali "desnom rukom Zdravka Mamića" zato što je zastupao poznate domaće nogometaše u unosnim transferima. U predmetu 'Dinamo 2' na Županijskom sudu u Osijeku, priznao je da je pomogao Mamićima kod sklapanja ugovora na osnovu kojih se trebao izvlačiti novac iz transfera Dinamovih igrača Ante Ćorića i Nikole Mora. S USKOK-om se nagodio na uvjetnu kaznu od godinu dana zatvora s petogodišnjim rokom kušnje te je platio oko 10.000 eura troškova dosadašnjega kaznenoga postupka. Vuksan je time postao prvi okrivljenik u postupku protiv Mamića i ostalih koji je priznao krivnju.

Naime, Tatjana je nakon Ješe započela vezu s Vuksanom, a upoznali su se 2007. u jednom kafiću u Makarskoj. Njihova veza trajala je četiri godine i bila je jedna od ozbiljnijih u njezinom životu. U tom periodu, često je spominjala brak i zajedničku budućnost. - Nedavno sam i sama ostala pomalo zatečena s kojom lakoćom govorimo o tome. Često sam svoje već udane prijateljice ispitivala kako znaju da je to to. Nema tu puno filozofije, jednostavno znaš - rekla je Tatjana za domaće medije. No ipak, ni njihova veza nije potrajala pa su je okončali 2011. godine.

Ivan Herceg

Foto: Pixsell

Sljedeća značajna veza u životu voditeljice bila je s glumcem Ivanom Hercegom. Iako nikada nije otkriveno koliko je točno trajala njihova veza, poznato je da su zajedno dočekali Novu 2012. godinu u Sarajevu. - Ivanova i moja priča počela je kao prijateljstvo i tom prijateljstvu nije došao kraj. Nakon svake veze dugo sam bila sama, a u ovom slučaju, koliko god smo se dogovorili da idemo polako, meni je to polako bilo brzo i u tome sam prema Ivanu bila iskrena, a on je to shvaćao - kazala je, a vezu su okončali već sljedeće godine, 2012..

Mirjan Vlahović

31.12.2013., Cafe Festival Stradun, Dubrovnik - Stara godina. Tatjana Juric s mladicem Mirjanom Vlahovicem na kavi.r"nPhoto: Grgo Jelavic/PIXSELL Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Samo godinu dana kasnije, 2013. Tatjana je započela vezu s direktorom kompanije za jahte Mirjanom Vlahovićem s kojim se i zaručila. - Naše zaruke počele su spontano na jugu Francuske, nastavile su se u Italiji, a gdje će završiti, samo nebo zna - kazala je tada sretna Tatjana nakon zaruka. Međutim, nakon dvije godine, par se razišao. Tatjana je kasnije objasnila da je daljina bila glavni razlog prekida, s obzirom na to da je Mirjan želio graditi život u Francuskoj, a ona je, kao i u slučaju Ješe, željela ostati u Hrvatskoj.

Ivan Zubak

28.10.2017., Arena Zagreb, Zagreb - Prijateljska rukometna utakmica Hrvatska - Slovenija.Tatjana Juric i Ivan Zubak."nPhoto: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

Najpoznatija i možda najturbulentnija veza Tatjane Jurić bila je s poduzetnikom Ivanom Zubakom. Par se zaljubio 2016. godine, ali su u početku svoju vezu držali u tajnosti. Nakon kratkog prekida 2018. godine, par se pomirio i zaručio. Vjenčanje je bilo planirano za lipanj 2020. godine, ali je odgođeno zbog pandemije COVID-19. Međutim, krajem 2020. godine, počele su kružiti glasine o kraju njihove veze. Tatjana je u studenom te godine potvrdila prekid zaruka. - Prekid se zaista dogodio. Kumovao mu je izostanak svega onoga što jedan takav prsten simbolizira. kazala je, a kasnije je otkrila da je bila ostavljena "mjesec dana prije zakazanog vjenčanja", što je mnoge doista šokiralo.

Nova tajanstvena ljubav

Prošle je godine tako Tatjana za domaće medije priznala kako je ponovno zaljubljena, a identitet njezina muškarca kojeg ljubi više od dvije godine još uvijek je nepoznanica. A je li on taj pravi, samo će vrijeme pokazati... Među ostalim, otkrila je da je njezin novi partner komunikacijski stručnjak i ekonomist, a s kojim se upoznala kroz posao.