Klade se koji će član obitelji M. Markle napraviti veći skandal na vjenčanju

Dolazeći u London s aerodroma, čovjek bi lako mogao pomisliti da je Londoncima i njihovim gostima život stao i da se svi samo bave skorašnjim kraljevskim vjenčanjem.

Sugeriraju to jumboplakati s nasmiješenim budućim mladencima – princem Harryjem i glumicom Meghan Markle. Posebno je zgodan onaj koji aludira na Harryjevu etiketu “playboya” koje se uspješno riješio tek kad je upoznao Amerikanku, a koji kaže “Harry finds his sparkle – it’s Meghan Markle!” No, što je centar grada bliže, euforija oko vjenčanja je manja, štoviše, da nema kladionica, kojima je, uz FA Cup koji se također igra u subotu, glavna tema vjenčanje, odnosno – koja će biti službena titula mladenaca, najbolje stoji vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, koliko će točno trajati vjenčanje, tko će sve biti djeveruše, haljinu kojeg će kreatora nositi Kate Middleton... na Oxford Streetu, londonskoj žili kucavici, ne biste ni znali da se za dva dana sprema spektakl.

Kad smo kod kladionica, novac možete uložiti na sve što vam padne na pamet, a možda je najzanimljivija u ponudi stavka – tko će od obitelji Meghan Markle napraviti najveći skandal. Naime, kako se bliži vjenčanje, a kraljevska svita i svi povezani s ovim društvenim događajem sezone već su se povukli u dvorac Windsor, koji je od srijede zatvoren za javnost i oko kojeg su postavljene strahovite mjere osiguranja, članovi obitelji buduće princeze ne prestaju pokazivati zašto se prinčevi ne žene “curama iz naroda”. Blate buduću princezu na svakom koraku, a najnovija je vijest da je njezin otac Thomas Markle, koji je čak najavljivao da će kćer otpratiti do oltara, u srijedu završio na operaciji nakon srčanog udara za koji krivi stres oko, pogađate, vjenčanja.

Dobitniku Emmyja ugrađena su tri stenta i dobro se oporavlja, ali je, kako pišu britanski mediji, jadan i sam. Uz ostale članove njezine obitelji, Meghan sada ima i problem s ocem, no sve će lakše ponijeti jer je u London stigla njezina majka Doria Ragland koja će je, nagađa se, otpratiti do oltara i predati princu Harryju. Tako da princ Charles, koji se ponudio otpratiti mladenku, ipak neće imati posla. No, da bi drama bila veća, i sestra Meghan Markle, Samantha Grant, nije sigurna kako će proći vjenčanje, a svojim izjavama dodatno potpiruje vatru željna medijske pozornosti i koketirajući s paparazzima.

Ne mogavši više trpjeti sve što joj se događa s obitelji, Meghan Markle ipak je odlučila obratiti se javnosti nakon što joj je otac operiran: "Nažalost, moj otac neće biti na vjenčanju, bolestan je i treba njegu, ja sam već skrbila o njemu i znam da se ne osjeća dobro. Mora se sada fokusirati na svoje zdravlje", stoji u priopćenju koje je poslala Kensingtonska palača, a potpisala mladenka. Sir Elton John potvrdio je da će pjevati na vjenčanju, i to 21 godinu nakon što je pjevao na sprovodu Lady Di.