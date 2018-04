Khloe mu je oprostila nevjeru, ali postavila je sljedeće uvjete

Khloe Kardashian oprostila je nevjeru Tristanu Thompsonu, ali postavila mu je uvjete kojih se mora pridržavati ako želi da im veza uspije, piše The Mirror.

Samo par dana prije nego mu je rodila kći True zvijezda reality showa "Keeping Up With The Kardashians" otkrila je kako je košarkaš vara. Članica klana Kardashian - Jenner oprostila mu je sve jer želi da zajedno odgajaju kćer i zato mu je zabranila izlaske i odlaske u striptiz barove koje je redovito posjećivao tijekom njene trudnoće.

Khloe mu je možda oprostila, ali njeni obožavatelji nisu i na njegovim društvenim mrežama ostavljaju mu ljutite komentare.