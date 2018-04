Dva dana nakon njegovog preljuba rodila mu je kćer i iznenadila odlukom

Samo dva dana nakon što je objavljena informacija da je dečko Tristan Thompson vara Khloe Kardashian je rodila njihovo dijete.

Članica klana Kardashian - Jenner rodila je svoje prvo dijete u bolnicu u Clevelandu u koji se preselila iz Los Angelesa prije nekoliko mjeseci kako bi bila uz svog voljenog Tristana. Khloe je, navodno, dopustila Tristanu da bude prisutan na porodu, a uz nju su bile i sestre Kim i Kourtney i mama Kris.

Košarkaš Tristan Khloe je navodno prevario Khloe u listopadu i opet prije nekoliko dana kada je snimljen kako se ljubi sa striptizetom Lani Blair te je snimljen kako zajedno odlaze u hotel. Kada je doznala za ove fotografije Khloe je bila bijesna i neutješna i htjela je odmah napustiti Cleveland, ali liječnicu su joj zabranili da putuje i zato je djevojčica rođena u Clevelandu.

Navodno je Tristanu dopustila da bude na porodu jer želi da bude uključen u odgoj svoje kćeri i to je iznenadilo njene bližnje, a on pak tvrdi kako nikakvog preljuba nije bilo te da će to i dokazati.