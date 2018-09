Kći tajkuna iz Sesveta odgovara na kritike o luksuzu u kojem živi

Danas je za mene poseban dan jer sam obranila svoj završni rad sa peticom. NAPOKON je gotovo ! Bogami sam se namučila i nije išlo sve po planu, kako to obično biva. Ali i to je ok, htjela sam reći da nije bitno šta i kako planirate, koji su rokovi, pustite ono MORAM. Bez živciranja, presinga i slično. Samo nemojte odustati, bilo to studiranje, gubljenje kilograma ili trčanje maratona sve će doći na svoje, samo opušteno i hrabro ☺️ A ja idem dalje laganini planirat nove diplome, 1. je tu 👩🏽‍🎓😌 ( ps nemam pojma zašto se tata belji na zadnjoj slici, valjda je čovjek poludio slušajuči moju obranu 😂)

A post shared by Lucia Šaric 👸🏼 (@principessa_lucia) on Sep 14, 2018 at 4:38am PDT