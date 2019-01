Kći slavnog pjevača zgrožena: 'Moj otac je čudovište, molim se za žrtve njegovih zlodjela'

Dokumentarac o R Kellyju zgrozio je svijet. Slučajevi seksualnog zlostavljanja žena i djevojčica koji su predstavljeni u filmu 'Surviving R Kelly' pogodili su i njegovu kćer Buku Abi koja je o svemu odlučila javno progovoriti.

Na svom Instagramu Buku je oštro osudila postupke svog oca kojeg je opisala kao čudovište dodavši kako moli za sve žrtve njegovih zlodjela. - Čudovište s kojim se svi suočavate je moj otac. Dobro znam tko je i što je on. Odrastala sam u toj kući - napisala je između ostalog 20-godišnjakinja u emotivnoj objavi koju je podijelila na svom Insta Storyju.

Svoj privatni život ova mlada glazbenica oduvijek je nastojala čuvati podalje od javnosti, no ovog puta, kako je pojasnila, nije mogla izbjeći progovoriti javno o tome jer je sve otišlo predaleko.

Njezin javni istup uslijedio je nedugo nakon što je Lady Gaga izjavila da bi bila najsretnija da njezin duet s R Kellyjem "Do What You Want" bude izbrisan sa svih internetskih servisa. Buku je otkrila i kako već godinama nije u kontaktu s ocem koji još uvijek poriče sve optužbe s kojima se trenutno suočava.

Pogledajte i koji su poznati voditelji i glumci umrli na snimanju.