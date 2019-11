Kći najbogatije Hrvatice očekuje svoje četvrto dijete

Petra Ecclestone (30), kći nekadašnjeg mogula Formule 1 Bernieja i najbogatije Hrvatice Slavice Ecclestone očekuje svoje četvrto dijete, objavio je The Sun.

Podsjetimo, Petra se prije dvije godine razvela od Jamesa Stunta, s kojim ima kćer Laviniju i sinove Jamesa i Andrewa, a odmah nakon rzvoda našla je sreću sa Samom Palmerom, za kojeg će se udati iduće godine. Sretni par objavio je vijest obitelji i prijateljima, te dodao kako je Petra u 12. tjednu trudnoće.

- Petra i Sam su presretni. Oboje su obiteljski ljudi, a o mogućnosti da imaju zajedničko dijete razgovarali su gotovo od prvog dana veze. Petra je za trudnoću rekla sestri Tamari i ocu Bernieju, a oboje su presretni. Bernie i obitelj imali su nekoliko teških tjedana pa im je ovo bila prelijepa vijest koju su svi željeli - kazao je izvor za The Sun.

Petra i Sam upoznali su se slučajno, kad je on došao u posjet njenom šogoru Jayu Rutlandu.

- Bilo je to jako neočekivano. Slučajno sam ga srela u Los Angelesu kad sam ušla posjetiti Jaya. Mislila sam da ću biti u celibatu ili postati lezbijka. Jednostavno sretnete nekog kad to najmanje očekujete ili želite. Tad se to dogodi - kazala je Petra.

Petrina trudnoća dobra je vijest za njenog tatu Bernieja (89) koji se ovih dana suočava s teškim optužbama Porezne uprave za dug od čak milijardu funti.