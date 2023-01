Kanye West pod istragom policije zbog napada na ženu, zgrabio joj je mobitel iz ruke i bacio ga

Reper Kanye West (45) pod istragom je policije zbog incidenta na ulici koji se dogodio nakon što ga je jedna žena snimala. Glasnogovornik ureda šerifa okruga Ventura potvrdio je istragu koju su pokrenuli zbog teških ozljeda, prenosi US Magazine. Vlasti su navodno zaprimile video koji pokazuje da je West bio upleten u svađu sa ženom i naizgled joj je zgrabio mobitel iz ruke.

Naime, reper je viđen kako prilazi ženi u automobilu dok su bili na semaforu, nakon čega je izašao iz automovila kako bi razgovarao s njom.

"Prestanite s kamerama", rekao joj je dok je ona i dalje snimala. Žena mu je odgovorila da je on slavna osoba, a on joj je na to zgrabio mobitel iz ruku i bacio ga na cestu.

West se potom vratio do svog vozila, gdje ga je čekala njegova navodna nova supruga Bianca Censori, te otišao prije dolaska policije.

Incident se dogodio u Thousand Oaksu u Kaliforniji, u blizini objekta u kojem je Kanyeova najstarija kći North trebala igrati košarkašku utakmicu. Kim Kardashian (42) pojavila se s njihovim sinom Saintom u društvu Tristana Thompsona.

Inače, njegovi računi na društvenim mrežama bili su blokirani u listopadu prošle godine zbog objava koje su ocijenjene kao antisemitske. Naime, Kanye je tada predstavio svoju YZY SZN 9 kolekciju u Parizu, gdje se pojavio u crnoj majici koja je na leđima imala natpis White Lives Matter, a s prednje strane sliku pokojnog pape Ivana Pavla II. Upravo ova majica bila je predmet poruka između Diddyja i Westa u razgovoru koji je on objavio na društvenim mrežama. Popularni reper na svojem je Instagram profilu objavio razgovor s kolegom Diddyjem u kojem je insinuirao da njega kontroliraju Židovi. Nakon ove objave Instagram mu je ograničio korištenje njihove stranice, a javili su se i iz Muezja holokasuta u Los Angelesu.

- Riječi su važne i imaju posljedice. Pozivamo vas da nas posjetite u Muzeju holokausta u LA-u kako biste shvatili kako riječi mogu pokrenuti užasno nasilje i genocide - stoji u priopćenju muzeja.

- Holokaust je započeo samo riječima koje su nažalost rodile stereotipe, rasne i vjerske, i okrivljavanje drugih, što je dovelo do ubojstva šest milijuna Židova. U Muzeju holokausta u LA-u naša je misija komemorirati one koji su ubijeni, educirati o holokaustu i svim genocidima, uključujući genocid počinjen nad armenskim narodom (u koji bi bila uključena i vaša djeca) te stvoriti dostojanstveniji i humaniji svijet. Vaše riječi dopiru do milijuna, možete odabrati hoćete li ih potaknuti ili nadahnuti. Nalazimo se na adresi 100 The Grove Drive, Los Angeles, CA 90036 i dobrodošli ste u bilo koje vrijeme - zaključuje vodstvo muzeja.

