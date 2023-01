Izvori tvrde da bi kralj Charles mogao progovoriti o Harryju i svim optužbama u intervjuu za BBC

Britanski mediji pišu kako je u Buckinghamskoj palači krenula rasprava o mogućem intervjuu kralja Charlesa III. (74) za BBC, u kojemu bi napokon prekinuo šutnju o sinu, princu Harryju. Pomoćnici palače navodno raspravljaju o mogućnosti da novi britanski kralj iskoristi intervju kako bi iznio svoju stranu priče nakon niza optužbi na svoj račun i račun ostatka kraljevske obitelji koje je njegov sin iznio u svojim memoarima i Netflixovom dokumentarcu.

"Čak i jedan mali komentar o Harryju i Meghan postao bi svjetska vijest. To bi također moglo potaknuti Harryjev odgovor, koji bi bio nepredvidiv, poput mnogih drugih. Sve je vrlo delikatno", kažu izvori iz palače, a prenosi The Mirror.

Intervju bi se mogao realizirati pred Charlesovu krunidbu, a šefovi BBC-ja žele da kralj u razgovoru otkrije svoje želje i planove za vladavinu. Navodno bi s kraljem trebao razgovarati BBC-jev novinar Jonathan Dimbleby.

Memoari princa Harryja 'Spare' puni su sočnih detalja o kraljevskoj obitelji, a on je odlučio sav prljavi veš podijeliti s javnosti. Jedan od njih je i dio u kojem piše o svađi na vjenčanju između princeze Kate Middleton i Meghan Markle. Naime, u medijima je izašla priča kako je Meghan rasplakala Kate na vjenčanju zbog haljine, a Harry je odlučio ispričati svoju stranu priče. On inzistira na tome da je sve izazvala Kate koja nije bila spremna pomoći Markle koja se u to vrijeme borila sa situacijom sa svojim ocem Thomasom.

Osim toga, tvrdi i da ga je brat William fizički napao zbog braka s Meghan Markle. Princ Harry naveo je da se sukob dogodio u njegovu domu u Londonu 2019. godine. Imao je vidljivu ozljedu na leđima nakon što ga je princ od Walesa zgrabio za ovratnik i pokidao mu ogrlicu prije nego što ga je srušio na pod. Harry nadalje tvrdi da je William američku glumicu nazvao "teškom", "bezobraznom" i "toksičnom", a na to je Harry uzvratio Williamu kako ponavlja priče i naslove o Meghan koje plasiraju britanski mediji i time je htio dati do znanja Williamu kako sumnja da upravo on plasira medijima takvu sliku o Meghan. U tom trenutku je, prema opisu iz knjige, William poludio i izgubio kontrolu te fizički napao svog brata.

Među ostalim, princ piše i o trenutku svoga rođenja te da je navodno tada kralj Charles III. princezi Diani: "Prekrasno! Sada si mi dala nasljednika i ‘rezervu‘ - moj posao je završen".

Ove Harryjeve tvrdnje dolaze nakon što je optužio kraljevsku obitelj za 'curenje i podmetanje' informacija medijima, a ranije je također izjavio da bi želio obnoviti odnos sa svojim ocem i bratom Williamom.

Kraljev intervju na ovu temu izazvao bi novu "buru" u palači, koja inače ne podnosi iznošenje privatnih tema u javnost.

VIDEO Domaći glumci koji su zbog loših životnih odluka završili na prosjačkom štapu i u pučkoj kuhinji